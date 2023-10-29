«نايس دير» للحلول التأمينية الرقمية تقدم خدماتها لحوالي 900 ألف مستفيد

أعلنت شركة نايس دير، وهي شركة ناشئة تعمل في مجال تكنولوجيا التأمين الصحي والمتخصصة في تقديم حلول تأمينية تمويلية مبتكرة للسوق المصرية، عن توسيع نطاق خدماتها بإتاحة منصتها للتشغيل داخل المستشفيات، وذلك بهدف تعزيز وتسريع عملية الحصول على الخدمات التأمينية وتسوية مطالبات التأمين الطبي للمرضى الداخليين والخارجيين في 8 صروح طبية تخدم حوالي 900,000 مستفيد من خدمات التأمين الطبية يوميًا.

منصة نايس دير

وقالت الشركة إن ذلك يتم من خلال منصة نايس دير المتطورة، سوف تتمكن عدد من المستشفيات ومن ضمنهم مستشفيات دار الفؤاد، ومستشفيات السلام الدولية، مستشفى مصر الدولي، ومستشفى النسائم ، مستشفى دار العيون، ومركز المقاولون العرب الطبي، من التحقق من أهلية المستفيدين، تطبيق شروط وثيقة التأمين، تقليل رفض استشارات المتابعة، منع إساءة استخدام كتيب نماذج المطالبات، تلقي كافة تعليمات التشغيل المحدثة، إلى جانب إرسال الوصفات الطبية الإلكترونية بتقنية الـQR مباشرة بين المستشفيات والصيدليات لتكون خالية من الأخطاء.

واوضحت الشركة أن هذه الخطوة الجديدة تساهم في تحقيق رؤية الشركة، والتي تركز على تعزيز التحول الرقمي بين مقدمي الرعاية الطبية وشركات التأمين الطبي، مما يمكن تلك القطاعات المتكاملة من تقديم خدمات طبية تأمينية على مستوى عالمي.

وتعمل المنصة أيضاً على تسهيل وتسريع حصول المستشفيات على الموافقات بنسبة كبيرة، بما يجنبها نسب الخطأ البشري ومحاولات الاحتيال، توفير الوقت والتكاليف لكل من مقدمي الرعاية الصحية والصيادلة والمستفيدين، إضافة إلى إمكانية إرسال الوصفات الطبية واستلامها لحظيًا بين مقدم الرعاية الصيدلية من خلال منصة نايس دير الرائدة.

يُذكر أن الوصفات الطبية الإلكترونية بتقنية الـQR، أثبتت كفاءتها في خدمة مرضى العيادات الخارجية، حيث تساعد في تسهيل التواصل بين المستشفى ومسؤولي الجهات الخارجية(TPAs) للحصول على الموافقات والطلبات الإضافية، وإضافتها على منصة نايس دير، ليذهب المستفيد إلى الصيدلية ويجد وصفته الطبية مسجلة و موافق عليها.

نبذة عن الشركة

تأسست الشركة في مطلع عام 2022 على يد إنجى شلش ومصطفى مدحت، المؤسس لشركة أي تي فيوجن، الشركة الشقيقة لنايس دير، التي تربط شركات الطرف الثالث TPA في إدارة نظام التأمين وشركات التأمين. تعمل نايس دير منصة كوسيط لمقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين الصحي والمستفيدين من خلال تسهيل التأمين وسداد المطالبات التأمينية، كما تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الطبية لاكتشاف محاولات الاحتيال.