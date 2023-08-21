«نايس دير» تتعاقد مع 4 كيانات جديدة وتضيف 40 ألف مستفيد

تعاقدت شركة «نايس دير» للحلول التكنولوجية بمجال التأمين الطبى مع 4 كيانات جديدة لتخدم من خلالها 40 ألف مستفيد جديد، وهم: «سيكم» و«ليمتلس ناتشورالز» و«الاستشاريون للرعاية الطبية» و«بنك مصر» بهدف تقديم خدماتها الطبية عبر المنصة الإلكترونية.

وتعمل «نايس دير» على خلق حلول تكنولوجية لشركات التأمين الطبى لتطوير خدماتها وتوسيع قاعدة عملائها.

وقالت إنجى شلش الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى للتسويق بـ«نايس دير» إن شركتها تدير تعويضات شهرية للعملاء بقيمة 12 مليون دولار عبر أكثر من 7 آلاف مركز طبى.

وأشارت إلى أن هناك انخفاضا فى المطالبات التى تديرها شركتها بنسبة %13 مما أسهم فى إتاحة الخدمات على نطاق واسع فى مختلف مرافق الرعاية الصحية، التى تضم الصيدليات والمختبرات ومراكز الأشعة والبصريات والمراكز المتخصصة والعيادات الشاملة وعيادات الأسنان.

وأوضحت أن شركتها سجلت نمواً بأرباحها خلال الربع الأول من 2023 بنسبة %70 عن العام الماضى، فيما وصل عدد المستفيدين من خدماتها إلى حوالى 9500.

وكشفت «شلش» عن أن «نايس دير» وقعت بروتوكول شراكة مع شركة «مصر فاينانس» لتقديم خيارات التمويل لمقدمى الخدمات الطبية، وتعزيز التعاون مع شركات التأمين، إضافة إلى توفير حلول للمستشفيات والعيادات الشاملة ومراكز الأسنان وغيرها.

ولفتت إلى أن شركتها توفر حزمة خدمات شاملة عبر منصتها لإدارة عيادات الأسنان، والدليل الشامل للأدوية، وتقنية التعرف الضوئى على الحروف والذى يحقق التكامل بين البيانات، علاوة على تحقيق خطوات فعالة فى التخصيم، بهدف تسهيل العمليات المالية للعملاء.

وذكرت أن «نايس دير» تعمل على تمكين شركات التأمين من التواصل مع عملائها بشكل أكثر سلاسة مع التغلب على الاحتيال، إذ تعيد تشكيل القطاع بفضل ما تمتلكه من شبكة مزودى الخدمات الطبية الواسعة وقدرتها على التكيف مع الاحتياجات المتغيرة.