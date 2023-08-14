«نايت فرانك» العالمية للاستشارات العقارية تفتتح مكتباً في القاهرة

أعلنت “نايت فرانك”، للاستشارات العقارية، عن افتتاح أول مكتب لها في مصر، والذي يقع في القاهرة، بمنطقة الزمالك، ممثلاً نقطة التقاء بين التوسع الشرقي والغربي للعاصمة.

يمثل هذا الافتتاح خطوة لشركة “نايت فرانك” في السوق العقاري المصري الحيوي، حيث تقدم خبرتها الواسعة لهذا السوق المتنامي.

كما تعكس هذه الخطوة الهامة التزام الشركة بتقديم الخبرة العالمية لخدمة السوق المحلي للعقارات، من خلال تقديم مجموعة شاملة من خدمات استشارات العقارات، بما في ذلك الاستشارات الاستراتيجية والتسويق وبيع وتأجير الممتلكات التجارية والسكنية، وإدارة وتقييم العقارات.

تنوع السوق المصري

بفضل التوسع الحضري السريع، وتزايد عدد السكان، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، ينعم سوق العقارات في مصر بذروة ازدهاره حالياً، حيث يُسهم بنسبة تقدر بحوالي 16% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويستعد لتحقيق مزيدٍ من النمو، مما يجعل قطاع العقارات يتيح فرصاً وفيرة في كل من المجالات السكنية والتجارية.

تفاصيل الخدمات

يقود فريق “نايت فرانك” في مصر مجموعة من الخبراء في هذا المجال، الذين كانت لهم عدة إسهامات في تطوير قطاع العقارات المحلي.

بمن فيهم زينب عادل، وهي خبيرة في مجال الاستثمار العقاري، تتمتع بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات لشركات التطوير العقاري ووضع استراتيجيات لإدارة العقارات للعديد من المكاتب الهامة.

ينضم إليها تامر الفقي، الشريك ورئيس قسم العمليات، كعضو بارز في فريق إدارة المكتب الجديد في القاهرة، بخبرته الواسعة في تطوير الأعمال واستراتيجيات التسويق.

الحكومة تدفع عجلة التنمية

زينب عادل، الشريكة ومديرة مكتب نايت فرانك في مصر، قالت : “باعتبارها القوة الرائدة في هذا المجال، تلتزم حكومة مصر بدفع عجلة التقدم نحو تنمية سوق العقارات المحلي، من خلال توفير فرص سكنية تُلبي احتياجات شرائح مختلفة من السكان، وتهدف لبناء الثقة لدى المستثمرين الإقليميين في هذا السوق”.

وفي تعليقه على افتتاح المكتب الجديد، صرّح جيمس لويس، المدير الإقليمي لشركة نايت فرانك في الشرق الأوسط: “أشعر بالحماس حيال التوسع نحو شمال أفريقيا، وتوطيد الروابط بشكل أكبر مع شبكتنا الواسعة في إفريقيا.

حيث جاء هذا التوسع استجابةً لطلب عملائنا الراغبين في توفير خدماتنا المتكاملة في هذا السوق الناشئ والحيوي”.

سابقة الخبرات

يتميز كلاً من زينب عادل وتامر الفقي بفهم عميق لسوق العقارات المحلية، وبدورهما سيعملان عن كثب لتقديم حلول مخصصة تتناسب مع احتياجات سوق العقارات المصرية. باستفادة من شبكة “نايت فرانك” الواسعة من الخبراء المنتشرين في مختلف أنحاء العالم، وسمعتها المتميزة في تقديم الخدمات.

تشتهر “نايت فرانك” بسجلها الاستثنائي والتفاني في مجال العقارات، وتتمتع الشركة بعلاقات قوية مع قائمة من العملاء العالميين، بما في ذلك إعمار والدار وجوجل وباركليز وإتش إس بي سي وباناسونيك وسامسونج ويونيليفر ودي إتش إل.

بفضل هذه الشراكات المتميزة، نجحت الشركة في الانتقال بفعالية في سوق العقارات الفاخرة النشطة والمتقدمة، مما يتيح لها تقديم حلول مبتكرة وتحقيق نتائج مذهلة باستمرار لعملائها الكرام.

نبذة عن نايت فرانك

تعمل فى مجال الاستشارات العقارية مقرها الرئيسي في لندن، وتمتلك شبكة “نايت فرانك” أكثر من 487 مكتباً توزعت على 53 إقليماً، وتضم أكثر من 20,000 موظف.

تقدم المجموعة استشارات لعملاء متنوعين، بدءاً من أصحاب العقارات والمشترين، وصولاً إلى المطورين والمستثمرين، وشركات التأجير الكبرى.