«نايت فرانك»: الإمارات استثمرت في مصر 5.6 مليار دولار خلال 2021

أصدرت شركة “نايت فرانك مينا”، للاستشارات العقارية تقرير “إفريقيا هورايزونز” لعامي 2023/2024، وهو تحليل شامل يسلط الضوء على التعافي الملحوظ الذي شهدته قارة إفريقيا بعد الجائحة، مع التركيز على نهضة مصر.

وأشار التقرير إلى أن السوق المصرية سجلت استثمارات في العام 2022، بلغت 20 مليار دولار، مع تخصيص 16 مليارا لقطاع الإسكان، ما يؤكد الطلب المتزايد على الإسكان.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة تقدر بحوالي 10% خلال العام نفسه، مؤكدة ازدياد الاهتمام بالقطاع

وأوضح التقرير أنه خلال عام 2021 وحده، استثمرت دولة الإمارات العربية المتحدة في 71 مشروعاً بقيمة 5.6 مليار دولار، أبرزها كان “حديقة التكنولوجيا الزراعية” في مصر؛ حيث دعم صندوق أبوظبي للتنمية إنشاء المشروع بهدف تعزيز إنتاجية القطاع الزراعي في مصر وتعزيز الابتكار فيه.

واستكمل، كما يلفت ساحل مصر الشمالي الأنظار كسوق عقارية ثانوية للمنازل، ويتوقع استمرار الطلب على ذلك، حيث تسهم إمكانية زيادة قيمة العقارات مع مرور الوقت، والعوائد على الإيجار بالعملات الأجنبية، وارتفاع اهتمام المشترين من دول مجلس التعاون الخليجي على التشجيع على هذا الطلب المستدام.