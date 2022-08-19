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نانسي عجرم بعد نجاح حفلها بجونية: هيدا لبنان اللي يشبهنا (صور)

قامت النجمة اللبنانية نانسي عجرم اليوم بنشر صور من حفلها الغنائي الأخير الذي أحيته بمدينة جونية بوطنها لبنان

نانسي عجرم بعد نجاح حفلها بجونية: هيدا لبنان اللي يشبهنا (صور)
أحمد حمدي

أحمد حمدي

5:10 م, الجمعة, 19 أغسطس 22

قامت النجمة اللبنانية نانسي عجرم اليوم بنشر صور من حفلها الغنائي الأخير الذي أحيته بمدينة جونية بوطنها لبنان ، وقامت نانسي التعليق على صور حفلها للجمهور عبر حسابها الرسمي ” إنستجرام” قائلة ” نحنا لبنان وانتو لبنان وهيدا لبنان اللي بيشبهنا  نحنا هون بحبك لبنان” .

وقدمت نانسي في الحفل الذي شاركه فيه الدي جي رودج وكان عنوانه” نحنا لبنان” ، بتقديم أغنياتها القديمة والحديثة فيه التي رقص عليها الجمهور في جونية منها أخاصمك آه ، ياسلام ياسلام ، انت ايه ، وغيرها بالاضافة لأغنيتها الجديدة صحصح التي طرحتها في موسم الصيف الحالي وشاركها فيها الدي جي العالمي مارشيميلو لأول مرة وحققت 200 مليون مشاهدة يوتيوب حتى الآن .

يذكر أيضا أن نانسي طرحت منذ أيام قليلة أغنية جديدة مع مطرب الراب مروان موسى ، من توزيع حسن الشافعي ” عيشها بعافية” وحققت 4 مليون مشاهدة حتى الآن .

جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
أحمد حمدي

أحمد حمدي

5:10 م, الجمعة, 19 أغسطس 22