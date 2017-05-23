نانسي عجرم.. الغناء بالفرنسية أقرب لقلبي من الإنجليزية

محمود جمال قالت المطربة اللبنانية نانسي عجرم إنها تفضل الغناء باللغة الفرنسية عن الإنجلبزية. جاء ذلك حفل حفل توفيع اتفافية إطلاق محتوى ألبومها الغنائي الجديد حاسة بيك عبر تطبيق غنيلي التابع لشركة أورنج مصر للاتصالات، وأرجعت عجرم سبب تسمية ألبومها بأغنية حاسة بيك، إلى رغبة معجبيها في مصر، منوه

محمود جمال قالت المطربة اللبنانية نانسي عجرم إنها تفضل الغناء باللغة الفرنسية عن الإنجلبزية. جاء ذلك حفل حفل توفيع اتفافية إطلاق محتوى ألبومها الغنائي الجديد حاسة بيك عبر تطبيق غنيلي التابع لشركة أورنج مصر للاتصالات، وأرجعت عجرم سبب تسمية ألبومها بأغنية حاسة بيك، إلى رغبة معجبيها في مصر، منوهة بأن الشركة فضّلت التعاون مع أورنج؛ لرغبتها في التقرب من الجماهير المصرية وكشفت عن سرقة بعض أغان من ألبومها عبر شبكة الإنترنت قبل بثها مباشرة، لافتة إلى أن فريق عملها وطاقم محاميها تمكنوا من استعادتها مجددًا.