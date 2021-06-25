نانسي طمان تفوز ببرونزية كأس العالم للجمباز الفني بقطر

توجت نانسي طمان لاعبة منتخب مصر للجمباز الفني ببرونزية بطولة كأس العالم للجمباز الفني المقامة حاليا في دولة قطر. عمر العربي وجنا هاني وزينة إبراهيم وعلى زهران ونانسي طمان، لاعبي المنتخب الوطني للجمباز، كانوا قد تأهلوا إلى نهائيات بطولة كأس…

توجت نانسي طمان لاعبة منتخب مصر للجمباز الفني ببرونزية بطولة كأس العالم للجمباز الفني المقامة حاليا في دولة قطر.

عمر العربي وجنا هاني وزينة إبراهيم وعلى زهران ونانسي طمان، لاعبي المنتخب الوطني للجمباز، كانوا قد تأهلوا إلى نهائيات بطولة كأس العالم للجمباز الفني، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

عمر العربي تأهل على جهاز العقلة، فيما تأهلت زينة إبراهيم على جهاز عارضة التوازن، أما جنا هاني فتأهلت في منافسات الأرضي، وعلى زهران على جهاز الحلق.

ويخوض منتخب مصر منافسات البطولة التي يشارك فيها 24 دولة، لحجز 6 مقاعد للأولمبياد، تراكمي من خلال المشاركة فى 8 كؤوس للعالم 2019 – 2020 2021.