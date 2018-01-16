نانا بوكو وعماد فتحى يخوضان مرانهما الأول مع الزمالك

على المصرى انتظم الثنائي الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الغانى نانا بوكو وعماد فتحي، في التدريبات الصباحية، اليوم الثلاثاء، وأدي الثنائي التدريبات التأهيلية، قبل المشاركة في المران الجماعي، ومن المنتظر أن تجري إجراءات قيدهما في قائمه الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة، ليلحقا



على المصرى

انتظم الثنائي الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الغانى نانا بوكو وعماد فتحي، في التدريبات الصباحية، اليوم الثلاثاء، وأدي الثنائي التدريبات التأهيلية، قبل المشاركة في المران الجماعي، ومن المنتظر أن تجري إجراءات قيدهما في قائمه الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة، ليلحقا بلقاء الداخلية، يوم الخميس المقبل، ضمن لقاءات الدورى العام.

وانضم الثنائي للفريق من مصر المقاصة خلال الانتقالات الشتوية الحالية، مقابل ضم الفريق الفيومى للثلاثى صلاح عاشور وأحمد مجدى ومحمد رمضان، وقام بوكو بالتوقيع ثلاثه مواسم ونصف، فيما وقع فتحي أربع مواسم ونصف.

وعقد إيهاب جلال المدير الفني للفريق، اجتماعا مع اللاعبين قبل بدء المران الصباحي، استعدادا لخوض مباراة الداخلية، تحدث خلاله عن أهمية الفترة القادمة، وقام بتعريف لاعبوا الفريق علي الثنائي المنضم حديثا نانا بوكو وعماد فتحي.

فيما أدي لاعبو الفريق، تدريبات بدنية قوية وتأهيلية بالكرة، تحت إشراف الجهاز المعاون للفريق نبيل محمود وحمد إبراهيم المدربان العام، وأيمن عبدالعزيز المدرب المساعد، وركز الجهاز الفني على تكثيف الجرعات البدنية للاعبين خلال المران، من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية.

وانتظم عبد الله جمعه صانع ألعاب القلعة البيضاء، فى التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة، وقام الجهاز الطبى بوضع لاصق طبى على كتف اللاعب حرصا على سلامته، ولن يلحق بمباراة الداخلية، يوم الخميس المقبل، ضمن لقاءات الأسبوع التاسع عشر للدورى المصرى الممتاز.