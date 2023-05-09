ناقل جوى كورى يوفر خدمة «الواي فاي» المدفوعة على متن الطائرات

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكورية أنها ستقدم خدمة الواي فاي المدفوعة على متن الطائرات اعتبارا من يونيو، إذ سيتم توفير الخدمة أولا في الطائرات من طراز “737-8” على الرحلات الدولية، ثم سيتم توسيع الخدمة لتشمل طائرات أخرى، بحسب وكالة يونهاب.

وبعد ركوب الطائرة، سيتمكن الركاب من تسجيل الدخول إلى صفحة بوابة الطائرة لدفع رسوم خطة الواي فاي الخاصة بهم.

وستقدم الشركة خطتي الواي فاي، وهما «خطة الإنترنت» للأشخاص الذين يرغبون في تصفح الويب وقراءة البريد الإلكتروني ومشاهدة الفيديو (حتى 480 بكسل) والاستماع إلى الموسيقى، و«خطة الرسائل» للأشخاص الذين يرغبون في إرسال الرسائل النصية بدون صورة أو فيديو.

وتختلف الأسعار حسب مسافة الرحلة، وتقسم المسافات إلى مسافة طويلة (أمريكا وأوقيانوسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا) ومسافة متوسطة (جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى) ومسافة قصيرة (اليابان والصين وشمال شرق آسيا).

ومن بين شركات الطيران الكورية الجنوبية، توفر شركات “آسيانا” و”إير بريميا” بالفعل خدمة الواي فاي على متن طائراتها.