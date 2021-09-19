ناقلة الغاز المسال «SERI BALQIS» تغادر ميناء دمياط إلى الكويت

غادر ميناء دمياط اليوم ناقلة الغاز المسال (SERI BALQIS)، التى ترفع علم ماليزيا ويبلغ طولها 259 مترا وبعرض 46 مترا، بعد أن قامت بتحميل شحنة تبلغ حوالى 65 ألف طن من الغاز المسال متجهة إلى الكويت.

وتابع اللواء بحرى وليد عوض رئيس ميناء دمياط عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 24 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 17000 طن ذرة و610 طن أبلاكاش و9100 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 3462 طن نواتج تقطير و778 طن خشب زان ويضاف إلى ما سبق 1446 طن كلوريد ايثيلين.

وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 11010 طن فوسفات و2300 طن مولاس و3300 طن بودره جبس.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 2512 طن كوارتز علاوة على 5641 طن رمل.

وقال إن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 270 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بطاطا وبرسيم وريحان وبصل وكتان)، وفواكه (رمان وفراولة)، حيث يتم تصدير السلع الزراعية سالفة الذكر إلى كل من اسبانيا ومالطا وغينيا وكرواتيا وسلوفينيا وانجلترا.

وأشار المركز إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 546 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1120 حاوية مكافئة.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 104327 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 71069 طنا.

وأوضح المركز أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2674 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والمنيا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3635 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرهم من الأرصفة.