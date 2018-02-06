ناقلات النفط العراقية ترسل وفدًا لتفعيل التعاون مع الأكاديمية العربية

معتز محمود تشهد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، غدًا زيارة حسين علاوى مدير شركة ناقلات النفط العراقية على رأس وفد مرافق له لمقر الأكاديمية العربية بأبوقير. ومن المقرر أن تشهد الزيارة جولة…

معتز محمود



تشهد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، غدًا زيارة حسين علاوى مدير شركة ناقلات النفط العراقية على رأس وفد مرافق له لمقر الأكاديمية العربية بأبوقير.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة جولة تعريفية للوفد العراقى بالأكاديمية من خلال زيارة مركز القبة السماوية, ومجمع المحاكيات المتكامل, ومعهد السلامة البحرية, وكلية النقل البحرى والتكنولوجيا.

صرح رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى إسماعيل عبدالغفار بأن تلك الزيارة تأتى انطلاقاً من أهمية تفعيل العمل العربى المشترك بين المؤسسات التعليمية والتدريبية والبحثية المتخصصة والشركات والهيئات العاملة فى مجال النقل البحرى وتفعيل دورها لتطوير أحدث النظم التعليمية لمواكبة المتغيرات الهائلة فى مجالات العلوم البحرية والعلوم الهندسية والإدارية وعلوم النقل الدولى واللوجيستيات لإعداد الكوادر العربية المتخصصة القادرة على ادارة المنظمات التشغيلية والادارية لتحقيق متطلبات التنمية.

وأشار رئيس الاكاديمية إلى أنه سبق أن تم التعاقد مع شركة ناقلات النفط العراقية لإيفاد 700 طالب عراقي لتأهيلهم من أجل الحصول على البكالوريوس فى تكنولوجيا النقل البحرى وتكنولوجيا الهندسة البحرية والشهادات المؤهلة للعمل على سطح السفن التجارية كضباط ومهندسين وذلك لتأهيلهم ككوادر بشرية عراقية تعمل على الاسطول العراقى كضباط بحريين تجاريين ومهندسين بحريين.

وأعلن انه سيتم إيفاد أول دفعة بعدد 100 طالب فى الفصل الدراسى الحالى فبراير 2018, كما سيمتد التعاون بين الاكاديمية وشركة ناقلات النفط العراقية لاعادة تأهيل العاملين بالبحر بالشركة.