ناقد فني: السينما المصرية تزيح «الهندية والأمريكية» من الصدارة في السعودية

استطاعت بعض الأفلام السينمائية التي تم طرحها بدور العرض السينمائي بمصر مؤخرا المنافسة بقوة حتى الآن في شباك تذاكر السينمات السعودية، وأبرزها فيلم “واحد تاني” للنجم أحمد حلمي الذي طرح في موسم عيد الفطر الماضي، ومازال قادرا على المنافسة بقوة مع أفلام أجنبية، وتصدر شباك تذاكر السينمات بالمملكة العربية السعودية .

ينافس فيلم “واحد تاني” لأحمد حلمي وفيلم زومبي أيضا لأبطال مسرح مصر في دور العرض السعودية حاليا ويتصدران دور العرض السعودية، برغم وجود أفلام أجنبية قوية مثل ” Top Gun” وغيره.

محمد قناوي: فيلم زومبي لعلي ربيع يعتبر أنجح أفلامه السينمائية التي قدمها حتى الآن

قال الناقد الفني محمد قناوي إن فيلمي واحد تاني وزومبي جذبا الجمهور السعودي، لأنهما يحملان طابعا كوميديا وبعيدا عن أي شئ خادش للحياء ومناسب للأسرة السعودية .

وأكد أن هناك إقبالا كبيرا من الجمهور السعودي على الأعمال الفنية المصرية تحديدا منذ سنوات، لافتا إلى أن الجمهور المصري وضع فيلم واحد تاني لأحمد حلمي في المرتبة الأولى وقت طرحه بالسينمات بمصر ، لذلك كانت أحد الأسباب التي أدت لنجاحه بهذا المستوى في السينما السعودية أيضا.

ولفت أيضا إلى أن فيلم زومبي لعلي ربيع يعتبر أنجح أفلامه السينمائية التي قدمها حتى الآن ، بالاضافة إلى أن عروض مسرح مصر كانت تعرض على شاشة ام بي سي السعودية، فهناك اشتياق للجمهور السعودي لمشاهدة أبطال هذه المسرحيات في أعمال فنية .

وأكد قناوي أن المجتمع السعودي برغم انفتاحه السنين الأخيرة لكن لن يقبل مشاهدة عمل فني به شيئ خادش للحياء، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سيحتل الفيلم المصري دور العرض السعودية بمناطق مختلفة خاصة مع افتتاح سينمات جديدة بالسعودية الأيام القادمة ، بعد ان كان الفيلم الهندي والأمريكي هو المتصدر والمنافس عربيا في الماضي وتراجع الفيلم المصري في فترة معينة .

ماجدة موريس: السينما المصرية هي الأقوى عربيا مهما مرت بأزمات

وأوضحت الناقدة ماجدة موريس أنه يصعب أن تنافس سينما أخرى غير المصرية بالوطن العربي ، إذ أن السينما المصرية عمرها يتجاوز 126 عاما حتى الآن مقارنة بالسينما الخليجية وغيرها ، مهما تعرضت صناعة السينما المصرية لأزمات مختلفة لكن ستظل هي الأكثر منافسة عربيا .

وعن تصدر فيلم أحمد حلمي واحد تاني للأسبوع الخامس ضمن دور العرض السعودية وفيلم زومبي لعلي ربيع وغياب أفلام لنجوم كبار أخرين مثل العنكبوت لأحمد السقا، يرجع لأن أفلام أحمد حلمي ينجذب لها الجمهور بدرجة كبيرة لأنها تتسم بالطابع الكوميدي ويعتبر حلمي أبرز فنان كوميدي في العشرين سنة الأخيرة ، بالاضافة أن برامجه التي قدمها أيضا منذ سنوات حققت له جماهيرية كبيرة عربيا .

كما أن أحمد السقا اختفى فترة طويلة عن الأنظار ، ولم يظهر سوى في مسلسل الاختيار 3 رمضان الماضي ، علاوة على أن أفلامه تتميز بطابع الأكشن وقد لا يكون ذلك محببا لدى الجمهور السعودي مثل الفيلم الكوميدي .

رانيا منصور: الجمهور العربي السعودي وأي وطن عربي آخر محب للسينما والدراما المصرية

وأعربت الفنانة رانيا منصور أن الجمهور العربي السعودي وأي وطن عربي آخر محب للسينما والدراما المصرية والأعمال الفنية المصرية بشكل عام .

وأضافت أنها حينما تقابل أشخاص من أي بلد عربي ترى حبهم الشديد للفنانين والنجوم المصريين وأعمالنا السينمائية القديمة والحديثة .

وتابعت: منافسة السينما المصرية في دور العرض السعودية أمر يجب أن يتحقق لأننا لدينا تاريخ سينمائي كبير، فصناعة السينما المصرية ليست وليدة اللحظة مقارنة بنظيرتها من السينمات العربية الأخرى، وإقبال الجمهور السعودية على أفلام أحمد حلمي وعلي ربيع لأنهم نجوم للكوميديا مع فارق الأجيال والمشوار الفني ومستوى النجومية بين الاثنان بالطبع .