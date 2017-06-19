ناقد فنى : الزيبق نجح فى إحراج الموساد الإسرائيلى

أحمد الدسوقىأكد طارق الشناوى، الناقد الفنى، أن مسلسل الزيبق الذى يقوم ببطولته الفنان كريم عبد العزيز، نجح فى إحراج الموساد الإسرائيلى، مشيرًا إلى أن مثل هذه المسلسلات تبعث الاعتزاز والثقة بالنفس.المسلسل مأخوذ من ملفات المخابرات العامة المصرية، وتدور أحداثه حول شابٍّ يُدعى عمر صلاح الدين طه، وي

أحمد الدسوقى

أكد طارق الشناوى، الناقد الفنى، أن مسلسل الزيبق الذى يقوم ببطولته الفنان كريم عبد العزيز، نجح فى إحراج الموساد الإسرائيلى، مشيرًا إلى أن مثل هذه المسلسلات تبعث الاعتزاز والثقة بالنفس.





المسلسل مأخوذ من ملفات المخابرات العامة المصرية، وتدور أحداثه حول شابٍّ يُدعى عمر صلاح الدين طه، ويعمل فني كاميرات، وشخص يُدعى خالد صبري أبو علم، يقوم بإخراجه وائل عبد الله، وببطولته كل من “كريم عبد العزيز، وشريف منير، وريهام عبد الغفور”.

وقال الشناوى، خلال لقائه ببرنامج “ما وراء الحدث”، إن كريم عبد العزيز جاء من ضمن أفضل الممثلين فى رمضان، ومعه النجمان أمير كرارة وياسر جلال.

ولفت إلى أن أفضل 3 ممثلاث فى رمضان هم: “منة شلبي ونيللي كريم وهند صبري”، مشيرًا إلى أن أفضل وجه جديد هو أحمد مالك.

وعلى الجانب الآخر أكد أن إعلان اتصالات الذى قام به الفنان محمد رمضان هو الأفضل فى رمضان، وحمل رسالة دفاعية عن كل أعماله.