ناقد رياضي: زيارات الفنانين والإعلاميين لفندق المنتخب أفقدتهم التركيز

أحمد صبرى قال الإعلامى والناقد الرياضي أحمد درويش إن القنوات الفضائية والشركات الإعلانية دخلت غرف اللاعبين، وصورت معهم قبل لعب مباراة روسيا بساعتين، وهو ما أدى إلى تشتيتهم، وكان أول مسمار فى نعش هزيمة المنتخب فى نهائيات كأس العالم. وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، إلى

أحمد صبرى

قال الإعلامى والناقد الرياضي أحمد درويش إن القنوات الفضائية والشركات الإعلانية دخلت غرف اللاعبين، وصورت معهم قبل لعب مباراة روسيا بساعتين، وهو ما أدى إلى تشتيتهم، وكان أول مسمار فى نعش هزيمة المنتخب فى نهائيات كأس العالم.

وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، إلى أن اللاعبين فقدوا تركيزهم من ازدحام الفندق فى يوم واحد من الفنانين والإعلاميين؛ حيث تم استضافتهم فى برامج تلفزيونية وأخذ صورة تذكارية، إضافة إلى وجود بعض اللاعبين القدامى فى مكان التدريب، مؤكدا أنه كان شاهد عيان على تلك الأحداث.