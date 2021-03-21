«ناقدة استثنائية».. منتدى الثقافة والإبداع يناقش كتابات اعتدال عثمان (صور)

الناقدة الكبيرة اعتدال عثمان لها العديد من الأعمال النقدية

أقيم مساء الأحد بسينما مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، أمسية ثقافية جديدة من أمسيات منتدي “الثقافة والإبداع”، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بعنوان ” ممالك الخيال عند اعتدال عثمان” .

الطاهر : اعتدال عثمان نذرت نفسها للكشف عن المبدعين

استهل الكاتب الصحفي طارق الطاهر، المشرف علي المنتدي”، حديثه بشرح فكره المنتدى الأساسية فى تسليط الضوء على حياة المبدعين، والمحطات الأساسية في مسيرتهم ، ثم قدم ضيةه المنتدى الناقدة الكبيرة اعتدال عثمان التي نذرت نفسها للكشف عن المبدعين.

الجيار : اعتدال عثمان ناقدة استثنائية في زمن استثنائي

ثم تحدث الناقد د. شريف الجيار أستاذ النقد والأدب المقارن، مفنداً قيام “عثمان” بتأصيل خطاب نقدى مصرى وعربى .

واعتبرها الجيار ناقدة استثنائية فى زمن استثنائى بإعتبارها خرجت بصرامة العلم وموضوعية النقد خارج أسوار الجامعة بموهبة فذة، حيث تمردت بمشروع كتاباتها النقدية بجزئيه: النقد و الثقافة والإبداع، استحوذ فيه الخطاب النقدى على معظمه ومضيفة عليه ما اعتبره “نقد موازن”..

وتناول الجيار فى كلمته إيمان الناقدة الكبيرة بإبداعات الكتاب الموهوبين من المصريين والعرب فى زمن العولمة مع احتفاظهم بخصوصياتهم، وأيضا همها الدائم بالحديث عن الإنسان -والمرأة على الأغلب-،وحرية الوطن .

اعتدال عثمان : كتاباتى الإبداعية متكاملة مع خبراتي الصوفية

فى نهاية الأمسية، قدمت عثمان كلمة عبرت فيها عن سعادتها البالغة بمناقشة أعمالها الأدبية، ومشوار حياتها فى المجلات المعنية ب الثقافة “فصول – سطور- النداء” مع قامات النقد والكتابة الإبداعية: صلاح عبد الصبور، عز الدين إسماعيل، جابر عصفور وصلاح فضل..

وأشارت إلى أن المرء يستدعى النظر إلى نفسه فى مرآة الأصدقاء لترى ماتفعله فى عيون من تثق فى ثقافاتهم .

وووصفت خبرتها فى الكتابة الإبداعية بأنها متكاملة مع خبراتها الصوفية، منشدة غاية الوصول فى حضرة الكتابة، حيث لا تبدأ كتاباتها دائماً بالفكرة “المكتملة”، وإنما تراودها غالبا ما وصفته بـ”أطياف الأفكار”، متحدة بالحداثة والثقافة العربية الراهنة .

عبد الوهاب يكرم اعتدال عثمان لمسيرة عطائها في نشر الثقافة

ثم كرم أ.د. فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية الناقدة الكبيرة بإهدائها أحد الأعمال الفنية من نتاج مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، تكريما لمسيرة عطاء طويلة، وإنطلاقاً من أهتمامها الدائم بالفنون التراثية.

اهم كتب اعتدال عثمان

جدير بالذكر أن الناقدة الكبيرة اعتدال عثمان لها العديد من الأعمال النقدية والمعنية بالثقافة منها: “إضاءة النص .. قراءة في الشعر العربي الحديث”، “إعداد وتحرير الكتاب التذكاري ليوسف ادريس”، ” السفر إلى ممالك الخيال .. ملامح وأصوات في الرواية العربية”، “قضايا وقراءات في أدب المرأة العربية”، “عين الكتابة .. قراءة في تحولات السرد” .

ومن أعمالها القصصية : ” يونس والبحر”، ” وشم الشمس”، كما حصلت علي جائزة كفافيس الأدبية عام 2019 .

أهداف منتدي الثقافة والإبداع

منتدي (الثقافة والإبداع) يهدف إلى مناقشة القضايا الثقافية والفنية والفكرية والإبداعية وربطها بالحالة الحالية؛ للمساهمة في استراتيجية مصر 2030، خاصة ما يتعلق ببناء الإنسان وقدراته.