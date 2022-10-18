«نافياتكس» تطرق أبواب 60 شركة مصرية لنشر أبلكيشن «مسلك»

تستعد “نافياتكس” العاملة في تطبيقات النقل الذكي، طرق أبواب 60 شركة مصرية متخصصة في قطاعات التأمين، والنقل التجاري والجماعي، ومنها «أوبر» و«كريم»؛ بهدف التعاون في استخدام أبلكيشن مسلك للقيادة الآمنة، حسبما ذكر الدكتور، حاتم محمد الأشعل، استشاري التطوير والمبيعات بالشركة.

وأضاف، لـ«المال»، على هامش فعاليات مؤتمر صحفي عقده الشركة بمناسبة إطلاق «مسلك»، أن التعاون المرتقب مع الكيانات المصرية يتضمن اعتمادها على التطبيق الإلكتروني الذي سيوفر لها العديد من الخدمات السريعة أثناء سير المركبات، وحالة السائق الصحية والسلوكية، ومدى التزامه بالإرشادات المرورية، والمسارات التي يمر بها بداية من فترة انطلاق الرحلة حتى محطتها النهائية.

ويعتمد تطبيق «مسلك» على خدمات تحديد المواقع وربطها ببيانات رحلة السيارة (السرعة، الانحراف المعياري، التوقف الفجائي)،

على أن يتم تطوير التطبيق تلقائيًّا بواسطة معطيات الذكاء الاصطناعي، لتشمل معايير أخرى مثل (المناخ والتضاريس) لإعطاء صورة مثالية حول رحلة القيادة.

وأكد «الأشعل» أن تطبيق مسلك بمثابة إدارة رقابية تستخدم الذكاء الاصطناعي في تقييم حالة السائق بشكل عام، والمركبة -أيا كان نوعها- وإحكام السيطرة عليها.

ولفت إلى أن الشركة فعلت أبلكيشن مسلك، في دولتين هي «الأردن، وفلسطين»، على أن تعقبهما مصر باعتبارها من الأسواق الواعدة في الفترة الحالية، في ظل ارتفاع الحوادث الناتجة عن اضطرابات تتعلق بسائق السيارة أو الحافلة، موضحًا أنها تستهدف التوسع في الإمارات والسعودية في مرحلة مقبلة.

كانت وزارة النقل قد أعلنت، في وقت سابق، أن المشروع القومي للطرق ساعد في خفض الحوادث على الطرق بنسبة كبيرة،

لكن العنصر البشري أصبح في الوقت الحالي يمثل 75% من أسباب حدوثها، نتيجة اضطرابات النوم أثناء القيادة، وعدم الالتزام بقواعد المرور وغيرها من التعليمات الصحية والامنية.

وأِشار استشاري التطوير والمبيعات بالشركة، إلى أن مسلك يختلف تمامًا عن أبلكيشن الــGPS، إذ يختص بعمل تقييم للمركبة والقائد، وتوفير بعض المعلومات عن زمن الرحلة، وحجم الوقود المستخدم، والطرق المتاحة للوصول إلى المحطة النهائية في أقرب وقت.

وبحسب الإحصائيات المعلنة لشركة نافياتكس؛ فإنه من المرجح في حال اعتماد التطبيق لأكثر من مليون مستخدم أن يسهم في خفض عدد الحوادث بمقدار من 18 إلى 25% وهو ما يرفع عن كاهل الدولة جزءا ضخما من المصروفات المتعلقة بالحوادث.