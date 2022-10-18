«نافياتكس» تطرح تطبيق «مسلك» للقيادة الآمنة في مصر

طرحت شركة «نافياتكس» العالمية تطبيق «مسلك» للقيادة الآمنة، والذي يعتمد على خدمات تحديد المواقع وربطها ببيانات رحلة السيارة (السرعة، الانحراف المعياري، التوقف الفجائي)، على أن يتم تطوير التطبيق تلقائيا بواسطة معطيات الذكاء الاصطناعي لتشمل معايير أخرى مثل (المناخ والتضاريس) لاعطاء صورة مثالية حول رحلة القيادة.

قال حمزة غوشة، الرئيس التنفيذي للشركة، إنها أبدت عن رغبتها بالتوسع في السوق المحلية خاصة مع التطورات التى تشهدها مصر وتواجها ضمن المستوى العالمي في تصنيف الطرق وخدماتها المتنوعة بفضل المشروعات القومية للطرق.

وجاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي، الذى عقدته الشركة بمناسبة إطلاق تطبيق «مسلك» والإعلان عن خططها التوسعية في مصر.

وأضاف «غوشة» أنه على مدار تأسيس الشركة خلال العامين الماضين قد حققت «نافياتكس» عبر الشاركة مع شركات متخصصة بهدف وصول تطبيق مسلك للسائقين مثل شركات التأمكين والشركات الخاصة التى تمتلك أساطيل من مركبات النقل التجارية، والكيانات المتخصصة في النقل الجماعي والفردي.

وأشار إلى أن الشركة تسعى لإطلاق مسلك في المنطقة العربية انطلاقًا من مصر على أن يعقبها في الأسواق السعودية والإمارتية، موضحا أن «نافياتكس» مهتمة بطرح تطبيقها الذكي «مسلك» للسائقين، والذي يتيح العديد من الخدمات والتسهيلات أثناء القيادة وتحليل بيانات الرحلات.

وأكد أن أهداف تطبيق «مسلك» تتلخص في توفير أقصى درجات الآمان لقائدي المركبات، وكذلك العمل على تخفيض النفقات التعويضية لشركات التأمين كأثر مباشر لخفض أعداد الحوادث.

وأوضح أنه من المرجح في حال اعتماد التطبيق لأكثر من مليون مستخدم أن يسهم التطبيق في خفض عدد الحوادث بمقدار من ١٨٪ إلى ٢٥٪ وهو ما يرفع عن كاهل الدولة جزء ضخم من المصروفات المتعلقة بالحوادث.

من جانبه، قال الدكتور محمد فراس، المسؤول التقني في الشركة، فإن تجارب الأداء الأولية قد امتدت لتشمل تشغيل ٤٠٠٠ عينة في ظروف مختلفة للحصول على أقرب النتائج الواقعية، والتي ستزداد فاعليتها طبقا لمبدء تعلم الآلة كأحد مناحي برامج الذكاء الاصطناعي.

وشدد على أولوية أمن المعلومات واتباع معايير owasp وهي المواصفة الأمريكية لتحقيق معايير الأمان للمعلومات، والاعتماد على OAuth 2.0 الصادر عن شركة okta الأمريكية التي هي واحدة من أهم شركات تسجيل الدخول والخروج الآمن وتحديد هوية المستخدم.

في سياق متصل، أكد حاتم الأشعل مسؤول المبيعات في الشركة، الأثر السلبي على الاقتصاد الناجم عن عدد الحوادث في مصر لعام 2021 مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأرقام قد انخفضت بنسبة 10 % عن عام ٢٠٢٠ بسبب عمليات التطوير والتوسعة المستمرة للطرق، إذ بلغ العدد الإجمالي للحوادث 51500 في جميع المحافظات في مصر، مخلفة عدد ٧١٢٠ من الوفيات لعام ٢٠٢١.

كذلك فأن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور هي السبب الأول لوفاة الشباب البالغين من العمر من 15 إلى 29 سنة، وبترجمة ذلك احصائيا سنجد أن هناك أكثر من 20 قتيل يوميا بسبب حوادث الطرق.