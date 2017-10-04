نافع يدعو لاستخدام أمثل للموارد المائية

معتز محمود قال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إن الشركة تعمل على الاستفادة من موارد المياه بشكل أمثل، نظرا لدخول مصر ضمن دول الفقر المائى. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى بمقر الشركة اليوم الأربعاء للحديث…

معتز محمود

قال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إن الشركة تعمل على الاستفادة من موارد المياه بشكل أمثل، نظرا لدخول مصر ضمن دول الفقر المائى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى بمقر الشركة اليوم الأربعاء للحديث حول استعدادات العام الجارى لنوات الشتاء.

وأضاف نافع أن شركته لديها ٢٥ محطة معالجة للمياه، لافتا إلى أن المياه المعالجة تعاد استخدامها وفقا لقوانين البيئة المصرية وتدخل فى عدة استخدامات.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إلى أن التوسع فى استخدام المياة المعالجة يحتاج لبنية تحتية كبيرة ومعقدة نتيجة تعقد شبكة المرافق بالمحافظة ،وما قد ينجم عنه من صعوبة مد مواسير للاستفادة بتلك المياه.

من جانبه كشف الدكتور الهلالى عبد الهادى رئيس قطاع محطات المعالجة ،ومساعد رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية لتطوير الأداء، أن الشركة تتفاوض حاليا مع بعض المشروعات السياحية والسكنية لتوريد كميات من المياه المعالجة فى محطاتها لاستخدامها فى رىّ الحدائق.

وأضاف رئيس قطاع محطات المعالجة ،ومساعد رئيس الشركة لتطوير الأداء، أن هناك بعض المشروعات الاستثمارية بدأت فى الوقت الراهن استخدام كميات من المياه المعالجة من محطات الشركة يتم توريدها إليها بشكل يومى ولكن بكميات محدودة.