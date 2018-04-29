نافع: الطروحات الحكومية بديل تمويلي مناسب للكيانات القائمة

مدحت إسماعيل ومصطفى طلعتقال الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن الطروحات الحكومية توفر بديل مناسب لتمويل الكيانات القائمة ومساعدتها على تحسين عمليات الإفصاح والشفافية.وأكد نافع، خلال فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت" الذي تنظمه جريدة "المال"، اليوم الأحد،

مدحت إسماعيل ومصطفى طلعت

قال الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن الطروحات الحكومية توفر بديل مناسب لتمويل الكيانات القائمة ومساعدتها على تحسين عمليات الإفصاح والشفافية.

وأكد نافع، خلال فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر “بورتفوليو إيجيبت” الذي تنظمه جريدة “المال”، اليوم الأحد، أن عمليات الطرح الحكومية لا تعني خصخصة الإدارة، مع وجود مناخ تشريعي ورقابي مطمئن في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن بعض الشركات لديها فوائض مالية يمكن استغلالها للدخول في الطروحات الجديدة للدولة، ومساعدتها على النجاح، موضحاً أن مستشار الطرح سيحدد شكل وطريقة الاكتتاب والآليات المقرر تنفيذها.