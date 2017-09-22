نافال جروب: الفرقاطة جوويند زودت بإمكانيات رصد إلكترونية عالية

بدور إبراهيمقال هيرفي جييو، رئيس مجلس إدارة مجموعة "نافال جروب"، إن الوحدة الشبحية الأولى من طراز "جوويند" زودت بإمكانيات تقنية هائلة من منظومات رصد إلكترونية وقتالية متعددة عالية القدرة، تمكنها من تنفيذ الرصد والتتبع والاشتباك مع الأهداف الجوية والسطحية وتحت السطح.وأعرب جييو، خلال احتفالية تسلم

بدور إبراهيم

قال هيرفي جييو، رئيس مجلس إدارة مجموعة “نافال جروب”، إن الوحدة الشبحية الأولى من طراز “جوويند” زودت بإمكانيات تقنية هائلة من منظومات رصد إلكترونية وقتالية متعددة عالية القدرة، تمكنها من تنفيذ الرصد والتتبع والاشتباك مع الأهداف الجوية والسطحية وتحت السطح.

وأعرب جييو، خلال احتفالية تسلم القوات المسلحة الوحدة الشبحية الأولى من طراز “جوويند”، التي تم بناؤها بشركة “نافال جروب” الفرنسية، عن فخره بتسليم الوحدة الشبحية الجديدة في توقيت قياسي وفقًا للبرنامج الزمني المتفق عليه، مؤكدًا أنها ثمرة اتفاقيات طويلة الأمد تم توقيعها بين القوات البحرية لكلا البلدين الصديقين.



وأكد الأميرال ديدي مالتير، نائب قائد القوات البحرية الفرنسية، على علاقات الشراكة الممتدة والتعاون القوي مع القوات البحرية المصرية التي تسعي إلى تطوير قدراتها وإمكاناتها ارتباطًا بدور مصر الفاعل في المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك إستراتيجية تجمع مصر وفرنسا لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليمي وتأمين حركة الملاحة البحرية.



وأعرب عن سعادته بالمستوى الاحترافي الذي وجده في رجال البحرية المصرية، وسعيهم للإلمام بأحدث التقنيات والخبرات بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام لخدمة وطنهم بكل اتقان واحترافية جعلتهم مصدر فخر للجميع.

واختتم الكلمة: “تحيا مصر.. تحيا فرنسا.. يحيا التعاون المصري الفرنسي”.