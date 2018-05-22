ناصف: سداد 1.6 مليار جنيه للمجتمعات لتوصيل المياه

المال - خاص:كشف المهندس عصام ناصف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية، عن تلقى شركته 3 عروض جديدة من شركات تطوير عقارى كبرى للحصول على أراضى فى مدينة «مستقبل سيتى»، مشيرا إلى أنه سيتم البت فيها خلال الأشهر المقبلة، خصوصا أن الشركة لديها قائمة انتظار للحصو

المال – خاص:

كشف المهندس عصام ناصف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية، عن تلقى شركته 3 عروض جديدة من شركات تطوير عقارى كبرى للحصول على أراضى فى مدينة «مستقبل سيتى»، مشيرا إلى أنه سيتم البت فيها خلال الأشهر المقبلة، خصوصا أن الشركة لديها قائمة انتظار للحصول على أرضى بمساحات متنوعة لأنشطة متنوعة.

وقال إن الشركة فضلت إرجاء النظر فى تلك العروض، وإبرام تعاقدات مع شركات جديدة، لإتاحة الفرصة لمطورى «مستقبل سيتى» الحاليين وعدم مزاحمة مشروعات جديدة لهم، مؤكدا حرص الشركة على أن تحقق شركات التطوير العقارى العاملة فى المدينة، المبيعات المستهدفة فى التوقيت المحدد.

وكانت «المستقبل» قد وقعت خلال الشهور الثمانية الماضية عقودًا مع شركات، الأهلى للتنمية العقارية، و«ماكسيم»، و«تطوير مصر»، وحسن علام العقارية لتطوير أراضى فى «مستقبل سيتى».

وأوضح «ناصف» أن شركته أضافت بندا فى العقود للشركات التى حصلت على أراضى العام الماضى، يتيح لها إمكانية تعجيل السداد لتقليل الفوائد، عقب المناقشة مع الشركة، والتزام الطرف الآخر بسداد المصروفات الإدارية المقررة.

وأكد أن الشركة استهدفت ضخ 5 مليارات جنيه فى أعمال المرافق بمدينة «مستقبل سيتى» حتى منتصف عام 2020 مضيفًا أنها أنفقت فى أعمال المرافق الرئيسية للمدينة 2 مليار جنيه، وبدأت تنفيذ أعمال المرافق الرئيسية منذ منتصف 2017 بينما شهدت الفترات السابقة، تنفيذ الأعمال الترابية والطرق فقط، والتى تعد ضرورة لإتمام الشبكات الخاصة بالمرافق.

ولفت إلى أن الشركة أنهت طرق المرحلة الأولى من «مستقبل سيتى» ويتم العمل حاليا فى المرحلتين الثالثة والرابعة.

وفيما يتعلق بالمياه، قال إن الشركة سددت 1.6 مليار جنيه، لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضمن تكلفة توصيل المياه إلى المدينة.

من ناحية أخرى، أوضح أن جلسة التشاور المجتمعى التى عقدتها الشركة ضمت ممثلى المشروعات المجاورة لمستقبل سيتى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة و«مدينتى» ومدينة نصر للإسكان، ومسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز شئون البيئة وشركاء التنمية فى «مستقبل سيتى» من المطورين والاستشارين، وتمت مناقشة العديد من الأمور الحيوية وآليات التكامل بين مختلف المشروعات، بما يسهم فى تعظيم العوائد ويضمن تحقيق خطة الدولة فى التنمية السريعة لمنطقة شرق القاهرة.

وشهدت الجلسة عرض تجربة «مستقبل سيتى» كنموذج لمجتمع عمرانى متكامل يحقق أعلى مستوى من الاستدامة والالتزام بالمعايير البيئية فى الأساليب الإنشائية، وآليات تدوير وإدارة المخلفات ومياه الصرف الصحى.