ناصف ساويرس يتصدر قائمة فوربس للأغنياء العرب 2022

كشفت مجلة “فوربس” الأمريكية النقاب عن تصنيفها السنوي الجديد لأغنى مليارديرات العالم للعام 2022 ، وخلت القائمة مجددا من أثرياء المملكة العربية السعودية، صاحبة الاقتصاد الأكبر في العالم العربي.

وذكرت “فوربس” أن جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وانهيار أسواق مؤشرات الأسهم العالمية والعمليات العسكرية التي تشنها روسيا على جارتها أوكرانيا أثرت سلبا بالفعل على قائمة أغنى أغنياء العالم في العام 2022.

وهبط إجمالي عدد المليارديرات حول العالم إلى 2668 مليارديراً في العام 2022 من 2755 مليارديراً.

وفقدت قائمة فوربس الـ36 لأغنى ملياديرات العالم 329 شخصًا هذا العام ، وهو الرقم الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2009.

وأظهرت تقديرات المجلة الأمريكية أن إجمالي ثروة أثرياء العالم الشخصية لامست نحو 12.7 تريليون دولار في العام 2022 ، بتراجع من 13.1 تريليون دولار في قائمة العان 2021.

قائمة أغنى العرب عام 2022

وجاء ترتيب قائمة أغنى أغنياء العرب في قائمة فوربس، على النحو التالي:

1 – ناصف ساويرس

في العالم العربي، تصدر رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس قائمة أغنى أغنياء العرب، كما يحتل المرتبة 304 عالميا بثروة تقدر بنحو 7.7 مليار دولار.

2- يسعد ربراب

احتل رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب المركز الثاني عربيا بثروة بلغت 5.1 مليار دولار. 536 في التصنيف العالمي.

3- نجيب ساويرس

جاء الملياردير المصري نجيب ساويرس في المركز الثالث في قائمة فوربس لأغنى أغنياء العرب، فيما احتل المرتبة 883 عالمياً ، بصافي ثروة 3.4 مليار دولار.

4 – حسن سجواني

واحتل رجل الأعمال الإماراتي حسن سجواني المرتبة الرابعة عربياً بثروة تقدر بـ 2.7 مليار دولار ، والمرتبة 1163 في التصنيف العالمي.

5- عبدالله الغرير

وجاء رجل الأعمال الإماراتي عبد الله الغرير المرتبة الخامسة عربياً بثروة تقدر بنحو 2.6 مليار دولار ، والمرتبة 1196 في التصنيف العالمي.

6- عبدالله الفطيم / محمد منصور / سهيل بهوان

واحتل رجل الأعمال الإماراتي عبد الله الفطيم ، ورجل الأعمال المصري محمد منصور ، ورجل الأعمال العماني سهيل بهوان المرتبة السادسة عربياً بثروة تقدر بنحو 2.5 مليار دولار لكل منهما ، ويحتل كل منهما المرتبة 1238 في التصنيف العالمي.

7- محمد الفايد / الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني

وحل في المرتبة السابعة عربيا كل منالملياردير المصري محمد الفايد ، ورجل الأعمال القطري الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بثروة صافية قدرها 2.1 مليار دولار لكل منهما ، ويحتل كل منهما المرتبة 1445 في التصنيف العالمي.

8- يوسف منصور

وجاء الملياردير المصري يوسف منصور في المركز الثامن بصافي ثروة 1.5 مليار دولار، كما جاء في المرتبة 1929 في التصنيف العالمي.

9- حمد بن جاسم بن جابر ال ثاني

وجاء رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني في المرتبة التاسعة على القائمة بثروة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار.

10- ياسين منصور

وحل الملياردير المصري ياسين منصور في المرتبة العاشرة بصافي ثروة 1.1 مليار دولار كما جاء في المرتبة 2448 في التصنيف العالمي.