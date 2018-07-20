ناصف ساويرس: نتعامل بجدية مع أستون فيلا.. والأولوية لتعزيز الفريق

إعداد – عبدالغفور أحمد محسنقال ناصف ساويرس، رجل الأعمال والملياردير، إنه يدرك جيداً مسئولية الإشراف على نادي أستون فيلا الإنجليزي، كما أنه سيتعامل معها بجدية، مشيرًا إلى أن الأولوية لتعزيز الفريق قبل الموسم المقبل.كان نادي أستون فيلا الإنجليزي، أعلن أن ساويرس ورجل الأعمال الأمريكي ويسل

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

قال ناصف ساويرس، رجل الأعمال والملياردير، إنه يدرك جيداً مسئولية الإشراف على نادي أستون فيلا الإنجليزي، كما أنه سيتعامل معها بجدية، مشيرًا إلى أن الأولوية لتعزيز الفريق قبل الموسم المقبل.

كان نادي أستون فيلا الإنجليزي، أعلن أن ساويرس ورجل الأعمال الأمريكي ويسلي إدينز وافقا على ضخ استثمارات كبيرة في النادي.

وأضاف الثنائي، في بيان مشترك، نقلته “بي بي سي”: “نحن متحمسون لأننا أصبحنا جزءًا من هذا النادي العظيم.. نتفهم أننا مشرفون على أستون فيلا نيابة عن المشجعين ونأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد”.

وأوضح: “هدفنا هو تحقيق النجاح المستدام للنادي والبناء على تاريخه الغني واحترام قاعدة جماهيره المخلصة وثقافة النادي الفريدة.. نتطلع إلى العمل مع الدكتور توني زيا (مالك النادي) لإجراء تقييم شامل للنادي في الأسابيع المقبلة وأولويتنا هي تعزيز الفريق قبل الموسم القادم وما بعده”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال زيا إنه سيدرس ضخ “استثمارات أقلية” في النادي، لمواجهة ما قالت تقارير إنها أزمة مالية يمر بها النادي.

وقال زيا في بيان للنادي، عقب إعلان الصفقة: “لدينا هدف مشترك هو تحقيق النجاح المستقبلي لأستون فيلا وأتطلع للعمل معا لتحقيق هذا الهدف”، مؤكدًا أن اتفاق التمويل تم التصديق عليه من قبل الاتحاد الانجليزي لكرة القدم.

وتابع: “بعد العثور على شركاء أقوياء مثل ناصف وويسلي نستعد للقتال مرة أخرى ولغعادة النجاح الذي يستحقه هذا النادي.. المستقبل مثير على عدد جبهات”.

يشار إلى أن ثروة ناصف ساويرس تقترب من 6.8 مليار دولار، فيما يملك إدينز نادي ميلوكي باكس الذي يلعب في دوري المحترفين الأمريكي لكرة السلة NBA.

وبموجب الصفقة سيصبح زيا (مالك النادي) رئيسا مشاركا وسيبقى في مجلس الإدارة.