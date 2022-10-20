ناصف ساويرس الخاسر الأكبر.. انخفاض ثروة المليارديرات العرب إلى 65 مليار دولار

أصدرت مجلة فوربس قائمة بحجم الخسائر التي تكبدها المليارديرات العرب وفقا لأرقام 5 أكتوبر 2022.

وذكرت شبكة ” سى إن إن ” الأمريكية أنه خلال الأشهر السبعة الأخيرة، انعكست التطورات والأحداث الاقتصادية الإقليمية والدولية على تصنيفات وصافي ثروات المليارديرات العرب منذ إصدار قائمة فوربس للمليارديرات 2022، والتي صدرت في إبريل بناءً على الأرقام التي أغلق عليها السوق في 11 مارس.

ونظرًا للبيانات التي ذكرتها فوربس، فقد انخفض صافي الثروة المجمعة للمليارديرات العرب بنسبة 3.5% إلى 65.6 مليار دولار وفقا لأرقام 5 أكتوبر 2022، من 68 مليار دولار في قائمة فوربس للمليارديرات 2022، بينما بقي عدد المليارديرات عند 22.

وكان أكبر الخاسرين من بين المليارديرات العرب ناصف ساويرس، رئيس مجلس إدارة “OCI N.V”، بخسارة 800 مليون دولار، يليه الملياردير العُماني سهيل بهوان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة سهيل بهوان، الذي تراجعت ثروته بمقدار 600 مليون دولار. تلاهما الشقيقان اللبنانيان طه ونجيب ميقاتي مؤسسا مجموعة M1 وخسر كل منهما 400 مليون دولار.

أما الخاسر الخامس فهو محمد الفايد، مالك فندق ريتز باريس، بـ 200 مليون دولار.

وشهد فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة، انخفاضًا في صافي الثروة بلغ 200 مليون دولار، بينما خسر رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش وعائلته نفس الرقم الذي خسره الفايد وآل ثاني. وخسر مالك مجموعة الفطيم الإماراتية، عبد الله الفطيم وعائلته، 100 مليون دولار. ليحل في المركز الثامن في قائمة الخاسرين.

وبلغ إجمالي خسارة المليارديرات الثمانية في قرابة سبعة أشهر 2.9 مليار دولار.

تعكس تصنيفات المليارديرات العرب وصافي ثرواتهم تطورات استمرت سبعة أشهر في المشهد الاقتصادي الإقليمي والدولي منذ إصدار قائمة فوربس للمليارديرات لعام 2022، والتي صدرت في إبريل بناءً على أسعار إغلاق السوق في 11 مارس.