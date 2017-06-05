ناصف: إنهاء 40% من أعمال طرق مستقبل سيتي بنهاية العام

وصرح المهندس عصام ناصف، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية، أن الشركة انتهت مؤخرًا من طرح أعمال تنفيذ طرق المرحلة الثانية على شركات المقاولات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وتصل مدة تنفيذ الأعمال إلى 6 أشهر من تاريخ الإسناد، مشيرا إلى أن الشركة ستقوم بطرح باقى أعمال تنفيذ طرق المدينة قريبا.

وأوضح “ناصف”، في بيان اليوم الإثنين، أنه تم أيضا طرح أعمال تنفيذ أكبر محورين دائريين بالمدينة بطول 16 كم.

وأشار إلى أن “الشركة انتهت من تنفيذ 75% من أعمال طرق المرحلة الأولى من المدينة، وتمثل كل من المرحلتين الأولى والثانية 40% من إجمالي أعمال الطرق بالمدينة”.

وتوقع ناصف ارتفاع تكلفة تنفيذ المرحلة الثانية من الطرق بنسبة حوالى 50%، مقارنة بالمرحلة الأولى، وذلك نتيجة الزيادات السعرية الأخيرة فى الخامات.

وشدد على أن “الشركة ملتزمة بتعاقداتها مع المقاولين، وذلك لضمان استمرارية الأعمال والتنفيذ في التوقيت الزمني المحدد”.