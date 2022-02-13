اقتصاد وأسواق

ناصر عبد الوهاب يطالب رئيس الوزراء برفع دعم الصادرات الزراعية لـ 20%

أكد ناصر عبد الوهاب، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن مبادرة الرئيس السيسي بصرف مستحقات المصدرين المتأخرة من برنامج رد الأعباء التصديرية أحيت الصادرات الزراعية المصرية، مؤكدا أنه لولا مبادرة الرئيس بصرف المستحقات لأفلس 90% من المصدرين. وشدد عبد الوهاب…

الصاوي أحمد 1:37 ص, الأثنين, 14 فبراير 22 1:37 ص, الأثنين, 14 فبراير 22

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أكد ناصر عبد الوهاب، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن مبادرة الرئيس السيسي بصرف مستحقات المصدرين المتأخرة من برنامج رد الأعباء التصديرية أحيت الصادرات الزراعية المصرية، مؤكدا أنه لولا مبادرة الرئيس بصرف المستحقات لأفلس 90% من المصدرين.


وشدد عبد الوهاب خلال تصريحات صحفية الأحد ، على أن المزارع والفلاح والمصدر هم الجيش الأخضر لمصر، مشيرا إلى إمكانية الوصول إلى تصدير 10 مليون طن عبر التكاتف بين المسؤولين والمصدرين.

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وأشار ناصر عبد الوهاب إلى أن هناك 6 جهات مسؤولة عن الصادرات الزراعية لابد من تكاتفها لدعم المصدر، موجها الشكر إلى مصلحة الضرائب لتعاونها مع مصدري الحاصلات الزراعية.


وطالب عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بمعاملة أي شخص يستعمل المبيدات المحرمة كتاجر المخدرات.
وأكد عبد الوهاب ضرورة معاملة المصدرين معاملة خاصة لأنه يتعامل مع منتجات طازحة سريعة التلف ومنافسة قوية في الخارج، لافتا إلى دول العالم تدعم مصدري الحاصلات الزراعية بشكل قوي.

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وطالب أيضا رئيس الوزراء بمراجعة نسبة الدعم، مؤكدا ضرورة تخفيض نسبة الدعم للصادرات ذات المكونات الأجنبية لـ 5% ورفع دعم الصادرات الزراعية لـ 20%.

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بقلم الصاوي أحمد

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