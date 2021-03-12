ناصر سيف: «ولاد ناس» دراما رمضانية أحداثها أليمة

قال الفنان ناصر سيف إنه يجسد شخصية مدير مدرسة يحدث فيها حادثا أليما، من خلال مسلسل “ولاد ناس” الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل.

وأضاف سيف في تصريحات لـ”المال”، أن العمل يحكي قصة حادث أوتوبيس تحدث للتلاميذ، وتدور الأحداث داخل المستشفيات وبين مسئولي المدرسة وأولياء الأمور، وصاحبة المدرسة هي الفنانة صفاء الطوخي.

وأكد ايضا ان العمل عبارة عن بطولة جماعية، وسيحمل الكثير من الاحداث الدرامية المشوقة للمشاهدين في شهر رمضان .

وأشار ناصر سيف الى انه يشارك ايضا في مسلسل “رهبة” مع الفنان فتحي عبد الوهاب، لكن سيعرض المسلسل خارج السباق الرمضاني.