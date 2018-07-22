ناصر الجيل: قدمت شكلا غنائيا مختلفا لوعد البحري

أحمد حمديقال الشاعر الغنائي ناصر الجيل إنه يتعاون مع النجمة السورية وعد البحري في ألبومها الجديد "فرحتي بيك" في 3 أغنيات دفعة واحدة لأول مرة.وأضاف للمال، أن الأغنيات كانت متنوعة بين الطابع الدرامي والإيقاعي مثل "تعبت قلبي"، من ألحان أحمد محيي، و"شوفلي حل" من ألحان عمر حليم، والأغنية الثالثة "كلك

أحمد حمدي

قال الشاعر الغنائي ناصر الجيل إنه يتعاون مع النجمة السورية وعد البحري في ألبومها الجديد “فرحتي بيك” في 3 أغنيات دفعة واحدة لأول مرة.

وأضاف للمال، أن الأغنيات كانت متنوعة بين الطابع الدرامي والإيقاعي مثل “تعبت قلبي”، من ألحان أحمد محيي، و”شوفلي حل” من ألحان عمر حليم، والأغنية الثالثة “كلك نظر” من ألحان معتز أمين.

وأشار إلى أن الكواليس التي جمعته بوعد البحري أثناء تحضير الأغنيات كانت مميزة، وكانا يريدان تقديم شكل غنائي جديد عن الألبوم السابق الذي قدم فيه 7 أغنيات منها “واهي تجربة” التي حققت نجاحا كبيرا.