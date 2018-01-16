ناصر الجديدة تنفذ 1100 وحدة بمشروع سكن مصر

محمود زكيقال محمود النجدي، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والمشرف على جهاز مدينة ناصر الجديدة إن الجهاز يستعد للبدء في تنفيذ 1100 وحدة سكنية لصالح مشروع سكن مصر، وذلك بعدد عمارات يبلغ 55 عمارة سكنية.وأضاف في تصريحات لـ"المال" أنه من المتوقع أن تنتهي المدينة من تنفيذ المشروع بالكامل خلال العام ال

محمود زكي



قال محمود النجدي، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والمشرف على جهاز مدينة ناصر الجديدة إن الجهاز يستعد للبدء في تنفيذ 1100 وحدة سكنية لصالح مشروع سكن مصر، وذلك بعدد عمارات يبلغ 55 عمارة سكنية.

وأضاف في تصريحات لـ”المال” أنه من المتوقع أن تنتهي المدينة من تنفيذ المشروع بالكامل خلال العام المقبل، على أن تنتهي الشركات خلال 18 شهرًا من بداية التنفيذ، بالإضافة إلى أن شركة أبناء حسن علام تقوم بتنفيذ أعمال المرافق للمرحلة الأولى من المدينة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى للمدينة تبلغ مساحتها حوالي 1600 فدان، في حين تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة حوالي 6000 آلاف فدان، سيتم تنفيذ عليها عدد من المشروعات السكنية والصناعية وكذلك الخدمية بالمدينة.

ولفت إلى أن الجهاز يستعد أيضًا لتنفيذ أكبر كنيسة بالصعيد، وذلك على غرار الكنيسة التي تم بناؤها في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك بناء مسجد كبير مقابل مبنى الكنيسة.