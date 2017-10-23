ناصر الاجتماعى يرصد 200 مليون جنيه لتطوير 93 فرعاً

❐ شريف فاروق: تعديل اللائحة الداخلية لتوسع قاعدة المقترضين الأفرادمدحت إسماعيلرصد بنك ناصر الاجتماعى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى نحو 200 مليون جنيه، للبدء فى عملية التطوير الشامل للبنية الأساسية لفروعه البالغة 93، والمقرر الانتهاء منها خلال 24 شهراً.وقال الدكتور شريف فاروق، النائب الأول

❐ شريف فاروق: تعديل اللائحة الداخلية لتوسع قاعدة المقترضين الأفراد

مدحت إسماعيل

رصد بنك ناصر الاجتماعى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى نحو 200 مليون جنيه، للبدء فى عملية التطوير الشامل للبنية الأساسية لفروعه البالغة 93، والمقرر الانتهاء منها خلال 24 شهراً.

وقال الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، لـ«المال»، على هامش افتتاح تطويرات فرع أحمد عرابى فى الإسكندرية، بحضور وزيرة التضامن، إن مصرفه وضع خطة شاملة خلال الفترة الماضية لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، سواء فى البنية الأساسية، أو طبيعة عمل البنك، مضيفاً أن الخطة تشمل تعديل اللائحة الداخلية، لتوسيع قاعدة المقترضين من الأفراد.

وأشار إلى أن قواعد الاقتراض للأفراد بنص اللائحة الحالية، تستلزم وجود ضامنين يعملان فى القطاع لمنح الفرد القرض، وذلك يعرقل خطة التوسع فى الخدمات المقدمة، مضيفاً أن وزيرة التضامن طلبت إجراء التعديلات اللازمة، ومنح الأفراد القروض، لاسيما أن وجدت المستندات الصحيحة التى تؤكد أن المقترض والضامن يعملان تحت مظلة القطاع الرسمى.

ولفت إلى أن البنك جمع نحو 500 مليون جنيه، حصيلة طرحه وديعة بعائد %16، مضيفا أنه سيطرح خلال الفترة المقبلة، حزمة من الأوعية الادخارية الجديدة التى تستهدف مواكبة التطورات التى حدث خلال الفترة الماضية فى الاقتصاد المصرى، لكنه رفض الإفصاح عن طبيعتها.

وكانت وزيرة التضامن، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أعلنت نهاية نوفمبر الماضى، أن مجلس إدارة البنك أقر طرح وعاء ادخارى جديد للأفراد الطبيعيين، على هيئة وديعة لمدة ثلاث سنوات بعائد 16 % تحت التسوية على أن يتم صرف العائد كل ثلاثة شهور، لتنضم هذه الخدمة المصرفية إلى باقى الخدمات المقدمة من البنك.

على صعيد متصل، قال «فاروق» إن الشركة القابضة للتشييد انتهت من حصر أصول البنك مؤخرًا ، وأنه سيتم عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة، لدراسة أوجه استغلال الأصول بهدف تحقيق أقصى عائد من المحفظة غير المستغلة ، مضيفاً أن قيمة إجمالى أصول المصرف تصل لـ 13 ملياراً، موزعة بين أراضى وعقارات.

وتقوم القابضة للتشييد بدور حصر شامل لجميع أصول بنك ناصر وعمل تقييم مالى وفنى لها وفقاً لبروتوكول تعاون موقع بين الطرفين.

جدير بالذكر أن بنك ناصر يمتلك عدة مميزات لا تتوافر فى معظم البنوك الأخرى، أبرزها الانتشار الجغرافى فى القرى والنجوع، و يمتلك 93 فرعًا، و4 آلاف لجنة زكاة فى مختلف أنحاء الجمهورية، علاوة على تميزه فى تمويل أصحاب المعاشات والموظفين، وهذه النوعية من العملاء لا تستطيع التعامل مع البنوك الأخرى.