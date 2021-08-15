«ناشيونال موتورز» تفتح باب الحجز على سيارات «إيجل برو Eagle Pro».. تعرف على السعر والمواصفات (صور)

أعلنت شركة «ناشيونال موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة الصينية «DFSK» في مصر، عن فتح باب الحجز على سيارات «إيجل برو Eagle Pro» المنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» داخل السوق المحلية.

وأوضحت الشركة أنه من المرتقب تقديم طرازات «إيجل برو» بسعر منخفض عن مستوى 400 ألف جنيه للمركبة الواحدة، والتى من المقرر بدء تسليمات العملاء خلال شهرين.

تدعم «إيجل برو» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز “CVT”

مواصفات إيجل برو موديل 2022

تقدم سيارات «إيجل برو Eagle Pro» موديل 2022 ببعض المواصفات ووسائل الأمان ومنها «عدد 4 وسائد هوائية، وأنظمة الفرامل المتعددة “ABS -EBD – EBA – BAS – TCS، وحساسات ركن خلفية، ونظام ضغط الاطارات، وفرامل يد إلكتروني».

كما دعمت بمجموعة من التجهيزات «جنوط رياضية 18 بوصة، وفتحة سقف كهربائية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وزجاج حراري خلفي، ونظام ملاحي GPS،وكاميرا خلفية، وإمكانية تثبيت كراسي للأطفال، ومرايات كهربائية، فرش جلد للمقاعد باللون الأحمر، ومثبت سرعة، ومفتاح بصمة، ومصابيح أمامية وخلفية LED ».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من (كاميرا أمامية لتسجيل الرحلات – شاشة ذكية 8 انش – بلوتوث – عدادات رياضية – زجاج ملون – عدد 2 مخرج شكمان – 4 كاميرات (360) درجة – مدخل USB – ومخرج aux، وراديو».

تقدم شركة «ناشيونال موتورز» طرازات «ايجل برو» بضمان 7 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب.

وتوفر الشركة 12 مركزًا لخدمة ما بعد البيع والصيانة فى عدة مناطق منها (جسر السويس – مدينة نصر – القاهرة الجديدة –6 أكتوبر -الإسكندرية – الشرقية – طنطا – دمياط – المنصورة – أسيوط – قنا – الغردقة) كما توفر ناشيونال موتورز أيضا خدمة الموبايل سرفيس للإنقاذ السريع على الطرق.