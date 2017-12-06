ناشرون: فارق كبير بين حجز المصريين والعرب بمعرض الكتاب

علي راشدطالبت مجموعة الناشرين العرب، منذ أيام، من مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب تخفيض سعر الحجز للناشرين العرب لمشاركتهم بالدورة المقبلة للمعرض، حيث أبدوا استياءهم من الفارق الكبير بين سعر الحجز بين العرب والمصريين في المعرض، وعلى سبيل المثال المساحة التي تتراوح بين 5: 9 متر يحجزها الناشر المصري

علي راشد

طالبت مجموعة الناشرين العرب، منذ أيام، من مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب تخفيض سعر الحجز للناشرين العرب لمشاركتهم بالدورة المقبلة للمعرض، حيث أبدوا استياءهم من الفارق الكبير بين سعر الحجز بين العرب والمصريين في المعرض، وعلى سبيل المثال المساحة التي تتراوح بين 5: 9 متر يحجزها الناشر المصري 5790 جنيها فإن الناشر العربي يدفع 1600 دولار أي ما يزيد عن 27000 جنيه.

فمن جانبه، لفت الناشر خالد قبيعة، مدير دار الراتب الجامعية ببيروت، إلى أن إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب كانت قد خفضت العام الماضي أجور الأجنحة بمعدل 20% عما هو المطلوب اليوم بعد عدة تدخلات من قبل إدارة اتحاد الناشرين العرب، لكن هذه السنة أعادت رفع الأسعار كما كانت قبل سنتين، والمطوب هو أن تكون الأسعار منطقية إلى حد ما، إذ إن رفع الأسعار للناشرين العرب غير المصرين لا يتضمن أي امتيازات خدمية زائدة تجعلهم لا يعترضون على هذه الأسعار، ويعتبر سعر المتر الواحد في سراي اتحاد الناشرين العرب لغير المصرين حوالي الـ 180دولار تقريباً وهو يعد من أغلى الأسعار مقارنة بالبلاد العربية الأخرى.

وأكد قبيعة أن الفارق كبير للغاية بين الحجز للناشرين المصريين والناشرين العرب، مشيرا إلى أنهم لا يطالبون بالمساواة بين العرب والمصريين ولكن كل ما يبغونه هو إعادة النظر في التسعير للدول العربية.

وقال قبيعة حول مشاركتهم :”بكل الأحوال نحن سنشترك لكننا ومن المنطق أن نعترض علّهم يأخذون الأمر بعين الاعتبار نظراً للصعوبات التي تعترض الناشرين في مهنتهم بهذه الأيام”.

أما مازن محمد محيو، صاحب دار مكتبة المعارف ناشرون، ورئيس جمعية ناشري كتب الأطفال بلبنان، فأشار إلى أنه ليس بالإمكان أن يكون هناك فارق بين ناشر وناشر آخر خاصة وأن الجميع عرب وأصحاب دور نشر عربية، ولكن توجد بعض الاستثناءات في بعض المعارض العربية حيث يحصل الناشر العربي على خصم معين إذا كان منتسبا لاتحاد الناشرين العرب، ولكن المعارض الأجنبية الأسعار موحدة على الجميع.

وبالنسبة للمعارض العربية فقال :”المعارض العربية كلها سعر واحد و لكن بعضهم يقدم خصما يصل إلى 20% في حال كون الناشر منتسب لاتحاد الناشرين العرب ما عدا معرضين فقط وهما معرض القاهرة ومعرض تونس، واعترضنا مرارا و تكرارا، خاصة وأن الحجز بمعرض القاهرة للعرب مبالغ فيه، فحينما يكون متوسط سعر المتر المربع في أغلب المعارض 100 دولار وفي القاهرة يدفع الناشر العربي حوالي 180 دولار للمتر بينما يدفع الناشر المصري حوالي 33 دولار فقط”.

أما سعر الحجر في معرض بيروت فلفت إلى أنه 100 دولار للجميع، وفي معرض تونس مثلا الناشر غير تونسي يدفع 90 دولار والناشر التونسي يدفع حوالي 40 دولار، ولكن معرض القاهرة الفرق شاسع ومبالغ فيه بين الناشر العربي و الناشر المحلي، كما أن ستاندات العرض قديمة جدا و غير ملائمة، وكانت هناك توصيات بأحد المؤتمرات التي أقيمت في الإسكندرية أثير فيها هذا الموضوع حينما اجتمعت كل الاتحادات ورؤساء المعارض بأن يكون رسم المتر المربع 100 دولار لكل المعارض.