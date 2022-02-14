ناس الكويتية : 635 مليون دولار سعر عادل لشراء «جون مينزيس» البريطانية

قالت شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) ومقرها الكويت إن العرض الذي تقدمت به للاستحواذ على شركة جون مينزيس البريطانية لخدمات المطارات وتم رفضه يمثل “القيمة الكاملة والعادلة” للشركة، بحسب وكالة رويترز.

ويأتي البيان الصادر عن شركة ناس التابعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية بعد أيام من رفض جون مينزيس العرض الذي تبلغ قيمته 635 مليون دولار قائلة إنه لا يمثل قيمتها الحقيقية ووصفته بأنه “انتهازي بشدة”.

ناس :عرض شراء سهم الشركة البريطانية بسعر 510 بنسات كان فرصة مقنعة لحملة الأسهم لتسييل استثمارهم

وقالت ناس إن عرضها شراء سهم الشركة البريطانية بسعر 510 بنسات كان فرصة مقنعة لحملة أسهم جون مينزيس لتسييل استثمارهم في الأجل القريب مضيفة أن إدارة الشركة التي تتخذ من لندن مقرا لم تتواصل معها على نحو جاد.

وقال حسن الحوري الرئيس التنفيذي لناس إن شركته ترى قطاعا يواجه عددا من التحديات وشركة تفتقر إلى القوائم المالية التي تكفل لها الازدهار.

ولم ترد جون مينزيس على الفور على طلب للتعليق من رويترز.

جون مينزيس تعد من أكبر الشركات التي تقدم خدمات الوقود والمعاونة الأرضية والصيانة على المستوى العالمي

وكانت جون مينزيس التي تعد من أكبر الشركات التي تقدم خدمات الوقود والمعاونة الأرضية والصيانة على المستوى العالمي قد منيت بخسائر فادحة في 2020 لكنها استعادت عافيتها بفضل ضوابط الإنفاق وإعادة الهيكلة.

وفي ساعة مبكرة، كان سهم الشركة منخفضا 5% إلى 458 بنسا.

وقالت ناس اليوم الاثنين إنها سعت مرة أخرى للتواصل مع مجلس إدارة جون مينزيس وستتواصل مع مساهمي الشركة البريطانية في الوقت نفسه.

تأسست شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) في الكويت في عام 2003، وانطلقت من دولة الكويت بعقد مع شركة طيران واحدة للخدمات الأرضية، وتطورت بشكل سريع إلى أن وصلت بوصفها الشركة الرائدة في الأسواق الناشئة في هذه الصناعة.

وتدير الشركة قاعات متميزة للاسترخاء داخل مطار الكويت الدولي وصالات السفر المختلفة مع توفير خدمات الاستقبال والمساعدة عند الوصول، وكذلك خدمات توصيل الأمتعة للمسافرين الى باب المنزل عبر المناطق المختلفة في الكويت.

ناس تعلن البدء قريباً في توفير أفضل خدمات صيانة الطائرات الفورية لشركات الطيران في مطاري دبي والشارقة

وفى نوفمبر الماضى، أعلنت ناس البدء قريباً في توفير أفضل خدمات صيانة الطائرات الفورية لشركات الطيران، في مطاري دبي والشارقة، من خلال اتفاقية شراكة مع جلوبال جت تكنك، أحد المزودين المستقلين لحلول الصيانة في منطقة الخليج.

وستقدم ناس خدمات صيانة الطائرات الفورية بصفة شاملة ومعتمدة، بموجب شهادة وتصديق الهيئة الأوروبية لسلامة الطيران.

وقال لوكس سكوروبا، الرئيس التجاري لمجموعة ناس، يسعدنا التعاون مع جلوبال جت تكنك، لتقديم أنظمة وإجراءات عالية الجودة، على قياس أفضل المعايير الدولية، التي تشمل أحدث أنظمة إدارة السلامة، التي تتناسب مع سجل إنجازات ناس.

وتعد جلوبال جت تكنك، الشريك المثالي لناس، لتقديم خدمات صيانة الطائرات لشركات الطيران في دبي والشارقة. ونتطلع إلى العمل معاً، لتقديم الجودة والتميز والسلامة، لضمان استمرارية تقديم خبراتنا لخدمة عملاء شركات الطيران.

ناس تتواجد في أكثر من 55 مطاراً في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا

وتوجد ناس في أكثر من 55 مطاراً في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتقدم خدماتها لأكثر من 100 عميل من شركات الطيران، عبر شبكتها، بما في ذلك 5 من أفضل 10 شركات طيران في العالم، بالإضافة إلى حضورها في مطارات تعد من مراكز ومحاور الطيران الرئيسة.

ويشمل ذلك المناولة الأرضية، والمناولة الركاب، والمنحدرات، والهندسة، وصيانة الطائرات، بالإضافة إلى إدارة الصالات، وخدمات الاستقبال والمساعدة والحلول التقنية المبتكرة، وحلول السفر والتدريب.