سيــارات

ناسيتا أوتو كير» توضح مميزات وشروط المشاركة في برنامج «استأجر لتتملك» مع «أوبر» (فيديو)

المشروع يستهدف التركيز على 4 إلى 5 سيارات داخل منظومة النقل الذكي
أحمد عوض 9:06 م, الأحد, 21 مارس 21 9:06 م, الأحد, 21 مارس 21

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قال كريم أبادير ، نائب رئيس شركة ناسيتا أوتو كير المتخصصة فى خدمات الصيانة السريعة للسيارات، إن الشركة تستهدف فى المرحلة الثانية من برنامج «استأجر لتتملك» التي أطلقتها مع «أوبر مصر» لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول منذ أيام خلق فرص عمل جديدة للكباتن لاسيما مع تنامي حجم أعمال «أوبر» فى مصر وظهور شريحة من المستخدمين الشباب الذين يقبلون بشدة على خدمات النقل الذكي دون قيادة السيارات بأنفسهم والدخول فى متاعب البحث عن أماكن جراجات مناسبة أو تراخيص أو أي إجراءات أخرى.

وأضاف فى حوار مع برنامج “المال أوتو ريفيو” أن فكرة البرنامج ظهرت فى عام 2017 وبدأ رسميًا خلال أغسطس 2018 بعد مرور عام كامل من دراسة السوق وتجربة جنوب أفريقيا والتى تمتلك نموذجا مشابه للبرنامج ، كما قامت الشركتين” أيضا بدراسة اقتصاديات الكباتن للوقوف على مستويات الدخول وحجم المصروفات الدورية من أجل البحث عن أفضل شراكات فى هذا الصدد.

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واستطرد بالحديث عن مزايا الالتحاق فى برنامج “استأجر لتتملك” فى عدم دفع الكابتن لأي مقدم حجز للسيارة مع وجود تأمين على السيارة ، كما تتولي ناسيتا أيضا كافة إنهاء كافة إجراءات شراء وتأمين وترخيص السيارة فيما يعرف بإسم one stop shop، بالإضافة إلي عقد شراكة مع شركة اكسا للتأمين والتى تقوم بدعم السائق بمبلغ مادي حال تعرض السيارة للحوادث والدخول إلى مركز الصيانة ومن ثم توقف مصدر دخل الكابتن لمدة تتراوح بين أسبوعين إلي 3 أسابيع.

وإلمح إلى أن البرنامج يتيح أيضا للكابتن مرونة أكثر فى حال توافر فرصة عمل أخري أكثر ربحا بحيث يقوم برد السيارة واسترداد قيمة التأمين مرة أخري ، مبينا أن السائق يمكنه استلام العربية ودفع قيمة إيجار السيارة والصيانة من خلال مراكز ناسيتا البالغ عددها 14 مركز.

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ورأي أن جزء من كباتن أوبر يجدون صعوبة فى التعاملات البنكية من حيث ضرورة توافر خطاب عمل HR LETTER للحصول على التمويل المطلوب وهو الأمر الذى تتغلب عليه ناسيتا من خلال النظر إلى تقييمات الشخص وتحديد حجم إيراداته على المنصة وإجراء استعلام حولة لتحديد السيارة الملائمة له.

ولفت إلي أن البرنامج يستهدف التركيز على 4 إلي 5 سيارات ناجحة وأكثر طلبا داخل منظومة عمل أوبر هي بي واي دي إف 3 ، وشيفروليه أفيو ، وشيفروليه أوبترا ، ونيسان صيني ، وهيوندي أكسنت».

وحول شروط الانضمام الي البرنامج ، أكد أن الكابتن يستطيع التواصل هاتفياً من خلال الخط الساخن للشركة 19725 أو صفحة ناسيتا الرسمية علي موقعي فيسبوك وإنستجرام أو عن طريق رسائل SMS التي ترسلها أوبر للكابتن والذي يقوم بتسجيل البيانات في استمارة الكترونية ويقوم فريق ناسيتا بالاتصال وشرح كافة أبعاد البرنامج.

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وذكر أن أول مرحلة من برنامج استأجر لتتملك تشترط تنفيذ الكابتن 1500 رحلة مع أوبر والحصول علي تقييم 4.7 درجة لضمان التأكد من مدي جديته فضلا عن تقديم أعلي شهادة مؤهل دراسي ومستندات إثبات أي ملكية سواء عقار أو غيره ، وشهادة من مكان العمل

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بقلم أحمد عوض

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