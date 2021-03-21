سيــارات

«ناسيتا أوتو كير» تتعاقد مع شركة تمويل متناهي الصغر لدعم سائقي أوبر ماديًا

ضمن برنامج استأجر لتتملك
أحمد عوض 9:05 م, الأحد, 21 مارس 21 9:05 م, الأحد, 21 مارس 21

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قال كريم أبادير، نائب رئيس شركة «ناسيتا أوتو كير»- المتخصصة فى خدمات الصيانة السريعة للسيارات، إن الشركة تعاقدت مع إحدي الكيانات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر لتقديم دعم مادي بسيط لكباتن «أوبر» يمكنه من تلبية كافة التزاماته.

وأضاف – أبادير – في حوارة مع برنامج “المال أوتو ريفيو“، أن الشركة نجحت بعد مرور عامين علي إطلاق برنامج «استأجر لتتملك» في تمليك أفضل 5 كابتن سيارات مبكرا خلال عامين عبر احتفالية ضخمة بمشاركة 30 كباتن وتم توزيع هدايا علي الاخرين تتضمن إطارات وبطاريات وزيوت سيارات.

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وأشار إلى أن «ناسيتا أوتو كير» تتولي تشكيل لجنة داخلية تقوم بعقد مقابلات شخصية مع المتقدمين لدراسة الموقف وتحديد أنسب سيارة للكابتن إنطلاقا من كونه شريك نجاح ومساعي الشركة نحو زيادة حجم الأسطول مبينا أن نسبة التعثر في السداد حاليا لا تزيد عن 1% والتي كانت ضعيفة للغاية قبل جائحة كورونا علي حد وصفه.

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فى سياق آخر، ذكر أن استراتيجية الشركة ترتكز على مساعدة العملاء على تخطى صعوبات الصيانات الدورية داخل المراكز المعتادة من خلال 14 مركزا للصيانة والخدمات السريعة منتشرة فى مدن القاهرة الكبرى والاسكندرية.

واشار إلي أن الشركة تعمل على مدار العام لتتواجد فى اغلب الاوقات التى يريد فيها العميل صيانة سيارتة موضحاً ان داخل كل مركز او وحدة للصيانة يتواجد مهندس او مهندسة للاستقبال حتى يتثنى للسيدات تجربة خدمة الصيانة بانفسهم

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ولفت إلى ان الشركة تستقبل يوميًا ما يقرب من 500 عميل فى مراكزها المختلفة وهو ما يكسبها خبرة فى التعامل مع الخدمات بشكل افضل التى تتعلق بالصيانة السريعة او غيرها.

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بقلم أحمد عوض

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