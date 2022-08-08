ناسداك يقود ارتفاعات مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل الأسبوع

استهلت أسعار العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية تداولات الأسبوع اليوم الإثنين، على ارتفاعات واضحة، قبيل افتتاحية جلسة بورصة نيويورك، تزامنا مع تزايد احتمالية الركود الاقتصادي التضخمي، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

جاءت العقود الاَجلة لمؤشر داو جونز مرتفعة عند مستوى 32,809.00 نقطة بنسبة طفيفة بلغت 0.16%، كما ارتفعت العقود الاَجلة لمؤشر “إس أند بي 500 ” اﻷوسع نطاقا بنسبة 0.21% S&P 500 قبيل افتتاح تداولات الأسهم الأمريكية وسجلت 4,155.50 نقطة.

وأخيرا صعدت أيضا العقود الاَجلة لمؤشر ناسداك التكنولوجي المجمع NASDAQ بنحو 44 نقطة أو بنسبة بلغت حوالي 0.33% قبيل جلسة تداول الأسهم الأمريكية وسجلت نحو 13,273.00 نقطة.

ويتزامن تعافي العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية في نفس الوقت الذي يتداول فيه مؤشر الدولار الأمريكي، والذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى، عند مستوى 106.531 بنسب هبوط طفيفة قدرها 0.04% تقريبا