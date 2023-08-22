«ناسداك» يصعد وسط قفزة أسهم التكنولوجيا وترقب اجتماع البنوك المركزية

أنهى المؤشر ناسداك على ارتفاع بأكثر من 1% وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أيضا، إذ قفزت أسهم إنفيديا للرقائق بفضل تفاؤل المستثمرين قبيل إعلان أرباحها هذا الأسبوع وصعود الأسهم الأخرى ذات الصلة بالتكنولوجيا.

ولم يتغير المؤشر داو جونز الصناعي على نحو يذكر.

وصعد العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 15 عاما مع تطلع المستثمرين بحذر إلى اجتماع محافظي البنوك المركزية الذي ينعقد يوم الخميس في جاكسون هول في وايومنج. ومن المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الجمعة.

ويحرص المستثمرون على متابعة تعليقات باول في جاكسون هول. وأدت المخاوف من أن المركزي الأمريكي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة وأثارت المخاوف بشأن تأثير المعدلات المرتفعة على الشركات والمستهلكين.

أعطى قطاع التكنولوجيا أكبر دفعة لناسداك وستاندرد اند بورز، بينما ارتفع مؤشر أشباه الموصلات أيضا بشكل حاد.

وقادت إنفيديا المكاسب بين أسهم أشباه الموصلات، إذ رفع (إتش إس بي سي) سعره المستهدف للسهم إلى 780 دولارا، وهو ثاني أعلى سعر في وول ستريت.

وتتوقع إنفيديا، أحد أكبر الرابحين في فورة ارتفاع أسهم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي هذا العام، إيرادات ربع سنوية أعلى من تقديرات المحللين عندما تقدم تقارير يوم الأربعاء. وارتفع سهم الشركة بأكثر من 200 % منذ بداية العام الآن، بينما ارتفع ناسداك 30 % تقريبا.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع ستاندرد اند بورز 500 بواقع 30.42 نقطة أو 0.70 % ليغلق عند 4400.13 نقطة، في حين صعد ناسداك المجمع 206.65 نقطة أو 1.55 % إلى 13497.42 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 37.40 نقطة أو 0.11 % إلى 34463.26 نقطة.