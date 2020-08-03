ناسداك يصعد الاثنين بدعم من محادثات استحواذ مايكروسوفت على تيك توك

آبل لا يفصلها عن أن تكون أكبر شركة في العالم سوى 140 مليار دولار

صعد مؤشر ناسداك إلى مستوى قياسي في ختام تعاملات الأثنين بدعم من انتعاش التفاؤل جراء محادثات استحواذ شركة مايكروسوفت على تيك توك الصينية.

وجاء التفاؤل مدعوما أيضا بصفقات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات واستئناف جهود تمرير تشريع يقضي بضخ محفزات لمكافحة فيروس كورونا.

محادثات استحواذ مايكروسوفت على تيك توك

وقفزت أسهم شركة مايكروسوفت بنسبة 5.6% بعد أن قالت أنها ستمضي قدما في محادثات لشراء عمليات شركة تيك توك الصينية في الولايات المتحدة.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات مبكرة تشير إلى إعتزام السلطات الأمريكية حظر الشركة.

وصعدت أسهم شركة أ.دي.تي الأمنية بأكثر من 56% بعد أنباء أشارت إلى أن شركة جوجل اشترت حصة بقيمة 7% في الشركة نظير 450 مليون دولار.

وقفزت أسهم شركة فاريان ميدكال سيستمز بنسبة 22% بعد صفقة استحواذ بقيمة 16 مليار دولار نفذتها شركة سيمنز هلثنيرز الصحية الألمانية عليها.

وقفزت أسهم شركة كانساس سيتي سزرن بعد ورود تقرير يشير إلى أن مجموعة من المستثمرين كانوا يدرسون الاستحواذ على الشركة نظير مبلغ 20 مليار دولار.

صعود أسهم آبل

وقفزت أسهم شركة آبل بنسبة 2.5% لتتوسع مكاسبها بعد إصدارها نتائج ربعية سنوية مبهرة. وأصبح لا يفصل الشركة عن تسجيل رأس مال سوقي بقيمة 2 تريليون دولار سوى 140 مليار دولار.

وقفز مؤشر ستاندر اند بورز 500 لتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.5% متخطيا بذلك القطاعات الأخرى.

واستأنف الديمقراطيون ومسئولي الإدارة الأمريكية محادثاتهم لتمرير تشريع يسمح بتمديد إعانات تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الدولارات لصالح المتعطلين الأمريكيين.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.89% ليغلق الجلسة عند 26,664.4 نقطة بينما صعد مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنسبة 0.72% ليصل إلى 3,294.61 نقطة.

وقفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.47% ليصل إلى 10,902.80 نقطة متخطيا ذروة قياسية بلغها يوم 20 يوليو.

وقفزت أسهم شركة ماكسون كورب بنسبة 6.5% لتوزيع الأدوية بعد أن عززت توقعات أرباحها السنوية.