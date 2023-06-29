«ناسداك» يرتفع.. و«ستاندرد آند بورز» و«داو جونز» يهبطان بعد تصريحات «باول»

نجح مؤشر ناسداك تحقيق مكاسب طفيفة بدعم من أسهم شركات عملاقة، بينما أغلق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز منخفضين بعدما قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إنه لا يتوقع تراجع التضخم إلى المعدل الذي يستهدفه المركزي الأمريكي “هذا العام أو العام المقبل،” حسبما ذكرت وكالة رويترز.



وخلال اجتماع للبنك المركزي الأوروبي أمس الأربعاء، قال باول أيضا إن الاحتياطي الاتحادي سيرفع على الأرجح أسعار الفائدة أكثر ولم يستبعد زيادة الفائدة خلال اجتماع السياسة التالي المقرر عقده في نهاية يوليو.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 74.08 نقطة، أو 0.22%، إلى 33852.66 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 1.55 نقطة، أو 0.04%، إلى 4376.86 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 36.08 نقطة، أو 0.27%، إلى 13591.75 نقطة.