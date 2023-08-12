«ناسداك» و«ستاندرد آند بورز» يتراجعان مع هبوط أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة

انخفض المؤشران ناسداك وستاندرد آند بورز 500 عند الإغلاق يوم الجمعة وسجلا خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما دفعت قراءة أعلى من المتوقع لمؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين عوائد سندات الخزانة للارتفاع وأسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة للهبوط، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوت.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 4.52 نقطة أي 0.10% إلى 4464.31 نقطة، وخسر المؤشر ناسداك المجمع 73.83 نقطة أي 0.54% إلى 13647.20 نقطة. لكن المؤشر داو جونز الصناعي ارتفع 105.52 نقطة أي 0.30% ليغلق عند 35281.67 نقطة.