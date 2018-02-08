نار وغضب يواصل تصدره للأعلى مبيعًا في قائمة نيويورك تايمز

وكالات:تصدرت رواية طريق الحكم لكريستيان فيهان قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب فى الأسبوع الأخير، على مستوى الأعمال الأدبية، فيما جاءت رواية "المرأة فى النافذة" بقلم ايه.جى.فين فى المركز الثانى. وفى المركز الثالث حلت رواية "عندما قلبت لها الدنيا ظهر المجن" لدانيل ستيل بينما احتلت رواي

وكالات:

تصدرت رواية طريق الحكم لكريستيان فيهان قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب فى الأسبوع الأخير، على مستوى الأعمال الأدبية، فيما جاءت رواية “المرأة فى النافذة” بقلم ايه.جى.فين فى المركز الثانى.



وفى المركز الثالث حلت رواية “عندما قلبت لها الدنيا ظهر المجن” لدانيل ستيل بينما احتلت رواية “الزوجة بيننا” لجرير هندريكس وسارا بيكانين المركز الرابع.



وحلت رواية “حرائق صغيرة فى كل مكان” لسيليست نج فى المركز الخامس والأخير فى قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الأخير.



أما على مستوى الأعمال غير الأدبية للكتب الأكثر مبيعًا للنسخ الورقية والإلكترونية فى الأسبوع الأخير فجاءت كالتالى:

استمر كتاب “نار وغضب” لمايكل وولف فى المركز الأول للأسبوع الرابع على التوالى وجاء كتاب “قتل لاعب كرة قدم أمريكى” لجيمس باتيرسون وأليكس إبراموفيتش ومايك هارفكى فى المركز الثانى.



وثالثًا استمر كتاب “الخيالة” لدوج ستانتون للأسبوع الثانى على التوالى كما احتل كتاب “الطبيعة الفلكية لأناس فى عجلة” لنيل دى جراس تايسون المركز الرابع للأسبوع الثانى على التوالى.



وفى المركز الخامس والأخير فى قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب للأسبوع الأخير جاء كتاب “ليونادرد دافينشى” لوالتر ايزاكسون.