نادي مصر يعطل تدريباته الجماعية حتى 15 يونيو بسبب كورونا

نادي مصر تأهل إلى ربع نهائي كأس مصر، وينتظر الفائز من مواجهة الزمالك وسموحة، المباراة التي لم تقام بسبب توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب فيروس كورونا .

قرر نادي مصر تعطيل تدريباته الجماعية لمدة شهر كامل، اعتبارًا من اليوم وحتى يوم 15 يونيو المقبل، للمرة الثالثة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر.

ووجه نادي مصر خلال بيان أصدره رسميًا، باستمرار التدريبات بشكل فردي للاعبين؛ تمهيدًا لعودة النشاط الرياضي، وبالتحديد مسابقة كأس مصر.

نادي مصر تأهل إلى ربع نهائي كأس مصر، وينتظر الفائز من مواجهة الزمالك وسموحة، المباراة التي لم تقام بسبب توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب فيروس كورونا .

وأشار نادي مصر إلى ضرورة العمل على استدعاء اللاعبين الأجانب من بلادهم بمجرد فتح الطيران الدولي لإيداعهم الحجر الصحي لمدة 14 يومًا قبل الانضمام للتدريبات الفردية أو الجماعية وفقا لقرار الدولة المصرية بشأن استئناف النشاط.

وأفاد نادي مصر أنه يقوم بمخاطبة وزارة الصحة بالإحاطة والتنسيق، للإعلان عن استعداد الفريق تحمل تكلفة الإجراءات الطبية اللازمة لجميع المنتمين للنادي.