نادي مدينتي يستضيف بطولة قاضية للفنون القتالية المختلطة

استضاف نادي مديتي الرياضي – أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى القابضة- المؤتمر الصحفي لتقديم اللاعبين المشاركين ببطولة قاضية.

وهي بطولة عالمية متخصصة في رياضة الفنون القتالية المختلطة للمحترفين- بمشاركة 24 لاعبًا من المحليين والأجانب، والإعلان عن جدول مباريات البطولة التي تنعقد غدًا في نادي مدينتي .

مؤتمر صحفي

حضر المؤتمر، ظهر اليوم الخميس، بالمبنى الاجتماعي بنادي مدينتي الرياضي، تامر صالح، نائب رئيس قطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفى القابضة، ويوسف قدري، رئيس قطاع التسويق بأندية مجموعة طلعت مصطفى، ومصطفى القاضي، مؤسس ومدير شركة فنارة للتسويق الرياضي، المنظمة لبطولة “قاضية”، ولفيف من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام.

قال تامر صالح، نائب رئيس قطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن المجموعة تمتلك عددًا من الأندية الرياضية من بينها نادي مدينتي، وهو أكبر نادي رياضي واجتماعي في مصر على مساحة 200 فدان.

يضم ملاعب ومنشآت مصممة وفقًا للمعايير العالمية جاهزة لممارسة أكثر من 28 رياضة فردية وجماعية، مضيفًا أن النادي يحرص على استضافة البطولات المحلية والدولية الكبرى.

ويقدم الدعم الكامل لهذه البطولات لتقديم نموذج مشرف للرياضة المصرية، ويتعاون مع شركة فنارة للتسويق الرياضي لاستضافة بطولة قاضية، ومع شركة تذكرتي لبيع التذاكر إلكترونيًا.

من جانبه وجه يوسف قدري، رئيس قطاع التسويق بأندية طلعت مصطفى القابضة، الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على دعمه المستمر لتطوير الرياضة في مصر.

دعم القطاع الخاص

كما يساند القطاع الخاص ومن بينهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة لاستضافة بطولات دولية كبرى مما يسهم في الترويج للسياحة الرياضية في مصر، وإظهار القدرات التي تتميز بها أندية المجموعة سواء على مستوى الملاعب أو المنشآت أو على مستوى الكفاءات الإدارية اللازمة لتنظيم البطولات.

كما وجه الشكر للاتحاد المصري للكيك بوكسينج، وشركة فنارة للتسويق الرياضي على استضافة نادي مدينتي للنسخة الثالثة من البطولة.

أضاف قدري، أن بطولة “قاضية” تأتي ضمن خطة أندية طلعت مصطفى لاستضافة وتنظيم بطولات دولية كبرى في ألعاب متنوعة، بهدف تشجيع السكان على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة، والترويج للسياحة الرياضية في مصر لزيادة أعداد السياحة الوافدة.

دعوة للحضور

وأشار إلى سبب استضافة “بطولة قاضية”، المتخصصة في رياضة الفنون القتالية، والتي تجمع بين الرياضة والترفيه، داعيًا سكان المدينة والجماهير لحضور البطولة والاستمتاع بالمنافسات.

ولفت إلى نجاح نادي مدينتي الرياضي في استضافة بطولة “الاشيان تور”، وهي أكبر بطولة جولف تقام في مصر استضافها نادي مدينتي للجولف وأذيعت البطولة مباشرة في مصر وفي 60 قناة دولية.

واستضافة بطولة كأس العالم للإسكواش للسيدات، وتنظيم النسخة الثالثة من نصف ماراثون مدينتي بمشاركة 3 آلاف متسابق من 45 جنسية، ونستكمل دورنا باستضافة بطولة “قاضية” بالشراكة مع شركة فنارة للتسويق الرياضي، ونتوقع حضور عدد كبير من الجماهير.

معايير عالمية

فيما أشاد مصطفى القاضي، مؤسس شركة فنارة للتسويق الرياضي، والمدير التنفيذي لبطولة قاضية، بدور مجموعة طلعت مصطفى القابضة في توفير كل الإمكانيات اللازمة لاستضافة وتنظيم بطولة قاضية وفقًا للمستويات العالمية مما يسهم في الترويج لقدرة مصر على تنظيم بطولات عالمية.

ووجه الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعم البطولة، والتي تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد أبطال رياضيين في كل الألعاب للمنافسة على كبرى البطولات.

قال “القاضي”، إن بطولة قاضية مخصصة للعبة الفنون القتالية المختلطة، وهي من أكثر الألعاب الترفيهية عالميًا، وتمتلك مصر أبطال موهوبين في هذه الرياضة يستطيعوا المنافسة عالميًا

تطوير مستوى اللعبة

وأضاف: نستهدف من خلال بطولة قاضية تطوير مستوى اللاعبين في مصر للمنافسة في كبرى البطولات، وأن تنظيم البطولة في نادي مدينتي الرياضي يحقق الغرض منها وهو الوصول بالبطولة للعالمية، وزيادة الوعي باللعبة داخل مصر، خاصة أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة تمتلك مشروعات سكنية كبرى، ومنها مشروع مدينتي التي تعد بالفعل مدينة عالمية على أرض مصرية.