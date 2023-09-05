«نادي عثماسون الرياضي» يدشن أكاديمية الاتحاد المصري لكرة القدم بمحافظة الإسماعيلية

دشن المهندس مبارك منصور، رئيس مجلس إدارة نادي عثماسون الرياضي التابع لشركة المقاولون العرب، يرافقه الدكتور محمد الزغبي رئيس منطقة الكرة بالإسماعيلية، ومحمد المرشدي مدير الهيئات بمدرية الشباب والرياضة، أكاديمية الاتحاد المصري لكرة القدم بـ”نادى عثماسون”.

وتقرر فتح أبواب الأكاديمية لأبناء محافظة الإسماعيلية وأبناء محافظات القناة و سيناء والشرقية وذلك اعتباراً من 7سبتمبر الجاري بملاعب مركز شباب الشيخ زايد بمدينة الإسماعيلية ،برسوم مخفضة وإشتراك شهري يصل إلي 250 جنيه بدءا من سن 7 حتى 15 عاما.

ومن جانبه، صرح المهندس مبارك منصور أن الأكاديمية تتمتع بمميزات عديدة دون سواها داخل المحافظة منها تسجيل جميع الاعبين بالإتحاد المصري لكرة القدم مع إشتراك جميع لاعبي الإكاديمية بدوري إتحاد كرة القدم للأكاديميات علي مستوي الجمهورية.

وأضاف “مبارك”إلي أن وجود هذه الأكاديمية الرياضية الرسمية بأشتراكاتها المادية المخفضة وخدماتها القوية ما هي الا مساهمةً من شركة المقاولون العرب وممثلها نادى عثماسون الرياضي في هذه المدينة الباسلة وايمانها العميق بشعب الإسماعيلية العاشق للرياضة عامة و لكرة القدم خاصة.

وتعد إكاديمية نادى عثماسون الرياضي بالإسماعيلية مرخصة من الإتحاد المصري لكرة القدم وتعمل تحت مظلته واشرافه.

ويضيف المهندس محمد مندور نائب الرئيس أن الأكاديمية تتمتع بإمكانيات متنوعة وتتضمن ملاعب متطورة وحديثة تناسب كل الأعمار السنية للمشتركين، بجانب أجهزة فنية من كبار لاعبي النادي الإسماعيلي ونادى المقاولون العرب لتدريب المشتركين وهم على أعلى مستوى فنى وعلمي في التدريب الرياضي بالإضافة إلي تأهيل طلاب الأكاديمية المشتركين بدانياً من خلال وجود مدربي أحمال، وصالات جمينزيوم، و حمامات سباحة وغيرها.

بالإضافة إلي وجود الأكاديمية داخل مدينة الإسماعيلية فى ملاعب مركز شباب الشيخ زايد مما يسهل الوصول اليها من اهل المدنية وجميع مراكز المحافظة والمحافظات الاخري.

والجدير بالذكر أن الإكاديمية تستهدف طبقاً لرؤية الأتحاد المصري لكرة القدم ونادى عثماسون، تخريج جيل جديد من الاعبين المؤهلين رياضياً وفنياً كروياً وبدنياً حتي يمكن الأستعانة سواء في جميع اندية الدوري المصري او الاحتراف الخارجي.