نادي سموحة يعقد جمعيته العمومية 14 نوفمبر الجاري

يعقد نادي سموحة يوم 14 نوفمبر الجاري الجمعية العمومية العادية، وذلك لمناقشة موازنة العام المالي الماضي المنتهية في يونيو 2022.

وحسب الموازنة الخاصة بالنادي العام الماضي، والتي اطلعت عليها “المال ” بلغت مصروفات النادي للعام المالي الماضي 305 ملايين جنيه، مقابل 211 مليونا خلال العام المالي قبل الماضي، بنسبة زيادة 44% .

وكانت أهم بنود تلك المصروفات، التي تخص مصروفات النشاط الرياضي بواقع 291.7 مليون جنيه، مقابل 202 مليون خلال العام المالي قبل الماضي بزيادة قدرها 44.4% ، فيما بلغت مصروفات النشاط الاجتماعي خلال العام المالي الماضي قرابة 5.3 مليون جنيه، مقابل 4.2 مليون خلال العام المالي قبل الماضي.

كما بلغت إيرادات النشاط لنادي سموحة خلال العام المالي الماضي إلى نحو 122 مليون جنيه، مقابل 90 مليون جنيه خلال العام المالي قبل الماضي بزيادة قدرها 32 مليونا.

وكانت أهم بنود تلك الإيرادات جراء النشاط الرياضي بنحو 102 مليون جنيه، مقابل 81 مليون جنيه خلال العام المالي قبل الماضي بنسبة نمو 26% بينما وصلت إيرادات النشاط الاجتماعي 10.9 مليون جنيه، مقابل 3.4 مليون بنسبة تطور 214% .

وكان مجلس إدارة نادي سموحة دعا الجمعية العمومية العادية، للاجتماع لمناقشة جدول الأعمال الذى يضم بنود هامة هذا العام منها موقف أرض فرع مدينة العلمين الجديدة.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لنادى سموحة اعتماد ميزانية العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2021، وتقرير مراقب الحسابات والميزانية التقديرية للعام المالى الجديد 2023/2022.

كما يناقش أعضاء النادى السكندرى الموافقة على قرار مجلس الإدارة التنازل عن أرض العلمين الجديدة، والموافقة على اعتماد قبول عضويات جديدة بنسبة 3% من عدد أعضاء النادى سنويا بنفس سعر عضوية العام الماضى.

ويبدأ تسجيل وتوقع أعضاء نادي سموحة فى كشوف الحضور بمحيط ملعب البولو، من التاسعة صباحا وحتي السابعة مساء، ويكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية بحضور 10 آلاف عضو ممن لهم حق الحضور، وهم الأعضاء العاملون المُسددون للاشتراك السنوي الأخير 2021/2020، وينعقد اجتماع الجمعية العمومية فى السابعة مساءً، ويكون الدخول لمقر الاجتماع لمدة ساعة من إعلان اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية.

ومن المعروف أن أرض نادي سموحة تقع ضمن مشروع شركة سموحة العلمين للاستثمار والتنمية، والتي بدأت في الأعمال الإنشائية فى مشروعها سانتورينى العلمين، بعد الحصول على الرخص اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونشرت «المال» فى ديسمبر عام 2020، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 133 فدانًا لصالح شركة «سموحة العلمين» فى مدينة العلمين الجديدة، منها 43 فدانًا لنادى سموحة الرياضى، والباقى لإنشاء مشروع عمرانى متكامل تحت مسمى «سانتورينى»، باستثمارات تفوق 6 مليارات جنيه، فى حين أن القيمة الإجمالية للأرض بلغت حوالى 1.350 مليار جنيه.

وأكدت المصادر لـ” المال ” وقتها أن رجل الأعمال فرج عامر، رئيس شركة «سموحة العلمين»، تعهد بالاستمرار فى إنشاءات فرع نادى سموحة فى العلمين الجديدة، حتى بعد مغادرته منصب رئاسة النادى، وسط اتجاه لتحمل الشركة كل تكاليف الإنشاء التى ستفوق مليار جنيه، يتم بعدها تسليمه لقيادات النادى.

ولفتت المصادر إلى أن فكرة مشروع “سانتورينى العلمين” تقوم على إنشاء مدينة سكنية رياضية، نواتها فرع نادى سموحة، ويحيط به مجموعة من العمارات السكنية، وبالتالى فالأساس فى المشروع هو فرع النادى، والذى لا بديل عن تنفيذه.

ومؤخرًا أعلن فرج عامر عن بيع 70% من إجمالى الوحدات السكنية بمشروع «سانتورينى»، كما أوضح أن أعضاء نادى سموحة حاجزى المرحلة الأولى من الوحدات سوف تتم محاسبتهم بأسعار التكلفة الحقيقية دون أى مكاسب أو أرباح نهائيًا، وجارٍ حساب التكلفة حاليًا.

وخلال الأيام الأخيرة وافق رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة على تخصيص 43 فدانا لصالح النادي الأهلي، والتي كان قد تم تخصيصها لصالح نادي سموحة الرياضي بالإسكندرية.

وحسب منشور صادر عن جهاز مدينة العلمين الجديدة، فقد تم تخصيص نفس المساحة بنفس الموقع لصالح النادي الأهلي، وبنفس الشروط والضوابط المالية والواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العام للتنمية العمرانية رقم 145 في 12 أكتوبر من عام 2020.

كما يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا للقواعد المقررة بذات الشأن ، كما تم إعفاء نادي سموحة الرياضي بالإسكندرية من تطبيق الفقرة السادسة الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 145 في أكتوبر 2020 في ضوء عدم طرح القطعة وفقا لآليات الموقع الإلكتروني.

وتقع القطعة التي تم تخصيصها للنادي الأهلي بمساحة 43 فدانا على طريق الـ “C4” بمدينة العالمين الجديدة.