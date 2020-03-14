رياضة

نادي سموحة يعطل كافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية

طالب جميع الأعضاء بالالتزام والامتثال لكافة القرارات التي تصدر عن الدولة ومجلس الإدارة
إسلام مصطفى 12:12 ص, الأحد, 15 مارس 20 12:12 ص, الأحد, 15 مارس 20

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قرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر استكمال القرار الصادر سابقًا بخصوص إيقاف الأنشطة الاجتماعية والثقافية بالنادي منعًا لتكوين التجمعات، بالإضافة إلى إيقاف الأنشطة الرياضية بالنادي من ضمنها التدريبات لكافة الرياضات والفرق المختلفة بالنادي طوال هذه المدة.

جاء ذلك القرار امتثالًا للقرار الصادر من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بخصوص تعليق الدراسة والأنشطة الرياضية والتدريبات لمدة أسبوعين، بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

وجاء بيان سموحة كالتالي:

امتثالًا للقرار الصادر من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بخصوص تعليق الدراسة والأنشطة الرياضية والتدريبات لمدة أسبوعين، فقد قرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر استكمال القرار الصادر سابقًا بخصوص إيقاف الأنشطة الاجتماعية والثقافية بالنادي منعًا لتكوين التجمعات، بالإضافة إلى إيقاف الأنشطة الرياضية بالنادي من ضمنها التدريبات لكافة الرياضات والفرق المختلفة بالنادي طوال هذه المدة.

كما تقرر أيضًا إغلاق جميع الأماكن المغلقة بالنادي، كالمطاعم وصالات الجيم والجمباز والتصريح فقط بتناول الوجبات في الأماكن المكشوفة بالإضافة إلى منع الصلاة داخل المساجد المختلفة بالنادي والاكتفاء بالصلاة بالحرق الخارجي فقط.

وإعتبارًا من الغد يتم استبدال نظام البصمة اليدوية تسجيل حضور وانصراف العاملين بنظام بصمة العين والبدء في قياس درجات حرارة جميع العاملين بالنادي.

ويطالب النادي جميع الأعضاء بالالتزام والامتثال لكافة القرارات التي تصدر عن الدولة ومجلس الإدارة لما فيها من مصلحة للجميع داعين المولى عز وجل أن تمر تلك الفترة على البلاد بكل خير.

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بقلم إسلام مصطفى

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