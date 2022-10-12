نادي سبورتنج الرياضي يعتزم تأسيس ذراع استثمارية للكرة

يعتزم نادى سبورتنج الرياضى، تأسيس شركة استثمارية للعمل فى نشاط كرة القدم، وبعض المجالات المرتبطة بالقطاع الرياضى، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن النادى قرر طرح الأمرعلى الجمعية العمومية المقررة مطلع نوفمبر المقبل، لمناقشة الفكرة بشكل مستفيض وتحديد قيمة رأس المال، ومدى إمكانية الاستعانة بمساهم من الخارج، سواء كيانات أو أشخاص اعتبارية.

ويسير نادى سبورتنج، بمقتضى ذلك الاقتراح، على خطى الأهلى والزمالك اللذين أسسا شركة كرة قدم خاصة بكل منهما وفقا لقانونى الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 والاستثمار المصرى 72 لسنة 2017.

وذكرت المصادر أن الجمعية العمومية ستناقش أيضا زيادة ثمن الاشتراك والرسوم الأخرى الخاصة بالأعضاء بنسبة %15 بالإضافة إلى طرح عدد من الأماكن غير المستغلة بالنادى من مطاعم وكافتريات وغيرها من الأنشطة للاستغلال لمدة تصل إلى 10 سنوات.

ويعد نادى «سبورتنج» إحدى القلاع الرياضية والاجتماعية الشهيرة فى الإسكندرية، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 97 فدانا، وتم افتتاحه رسميا 10 سبتمبر 1890 بحضور الخديوى توفيق، ويضم فى عضويته العديد من الشخصيات البارزة من مستثمرى سوق المال.