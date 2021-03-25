نادي بورتو يستضيف بطولة الجمهورية للتنس أبريل المقبل

أكد الدكتور محمد زرمبة، المدير التنفيذي لنادى بورتو الرياضي، أنه من المقرر أن يستضيف مشروع بورتو سعيد أول أبريل المقبل وحتى التاسع منه فعاليات بطولة الجمهورية لرياضة التنس تحت 14 سنة.

وأشار زرومبة خلال جولة تفقدية بصحبة مجموعة من الإعلاميين منشآت النادي الرياضي فى إطار احتفال شركات مجموعة عامر جروب بافتتاح نادى مشروع بورتو سعيد ببورسعيد بتكلفة 60 مليون جنيه، ويضم مجمعات ملاعب رياضية وحمام سباحة أولمبي.

وقررت إدارة المجموعة منح خصم بنسبة 15% على قيمة اشتراك النادك للملاك حاجزى الوحدات السكنية المصيفية بالمشروع بمناسبة الافتتاح، حيث تصل تكلفة اشتراك الملاك 96 ألف جنيه فيما تصل لغير الملاك 120 ألف جنيه، ومن المستهدف ان يخدم 3500 أسرة، لافتا إلى إمكانية التقسيط على مدار عامين.

ومن ناحيته أكد حسن العروسي، الرئيس التنفيذي لشركة بورتو سبورت، أن الرؤية الرياضية للمجموعة بدأت منذ 9 شهور، وذلك تدعيما السياحة الرياضية وتلبية احتياجات بورسعيد ودمياط من وجود نادى رياضي متميز يستقبل جميع الفعاليات القومية والعربية فى الرياضات المختلفة واستكمال الحياة المتكاملة التى تستهدفها مجموعة شركات عامر جروب فى مشروعاتها السياحية بالمحافظات.

60 مليون جنيه تكلفة إنشاء النادي

وقال العروسي إن النادى الجديد بمشروع بورتو سعيد بداية حقيقية لإنشاء العديد من المنشآت الرياضية فى مشروعات عامر جروب، وتم التعاقد مع أكبر الشركات والأكاديمية الرياضيه تنفيذا لاستيراتيجية المجموعة ربط الرياضة بالتطوير العقاري.

وأضاف أنه تم التعاقد مع كبري الشركات الرياضية فى صناعة البطل الرياضي منها أكاديمية اندرلخت وكوتشين للتنس وسبارك بأمارة كرة الصالات وروابط

كما تم الاتفاق مع شركة بي فيت والتى يرأسها الكابتن على مظهر أسطورة الرياضة البدنية، لإضافة نشاط اللياقة البدنية تماشيا مع التوجه الجديد لاستيراتيجات النوادي فى مصر.