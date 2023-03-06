نادي بورتو الرياضي ببورسعيد ينظم «جرية بورتو الشاطئية»

أقام نادي بورتو الرياضي ببورسعيد فعاليات مختلفة بهذه المناسبة حيث تم تنظيم جرية بورتو الشاطئية بمشاركة أكثر من ألف متسابق. وذلك في إطار احتفالات عامر جروب بطرح المركز التجاري في بورتو سعي.

تم تنظيم الفعالية على شاطئ بورتو سعيد بحضور جميع قيادات شركة عامر للنوادي حيث شاركوا جميعًا في هذا الحدث المتميز والذي اعتادت الشركة على تنظيمه وسط العديد من الفعاليات الرياضية المختلفة والتي اعتاد عليها أعضاء النادي.

بدأ السباق من أمام نادي بورتو الرياضي وكان عبارة عن مزيج من الجري والعوائق والمرح من تنظيم فريق نايت رانرز، وبمشاركة ما يقارب الـ 1000 متسابق أو يزيد.

وتعد هذه المرة الخامسة لتنظيم السباق ، حيث كان عبارة عن سباق 5 كيلو يتخلله عوائق على الشاطئ لمختلف الأعمار، بداية من 12 سنة، كما تم تنظيم سباق مسافة كيلو للأطفال مع السماح بمشاركة العائلات لأطفالهم في نفس السباق لتشجيعهم ورعايتهم.

وشهد السباق حماسًا كبيرًا بين المتنافسين، وسعادة جميع المشاركين بتنوع الفعاليات الرياضية التى تضمنها الماراثون، وحسن تنظيمه منذ استقبالهم وحتى الختام وتوزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى.

جاء ذلك فى إطار توجه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى للتوسع فى تنظيم الفعاليات الرياضية على مستوى محافظات الجمهورية

حيث سبق أن نفذت الوزارة ماراثون رياضي بمحافظة كفر الشيخ الأسبوع الماضي، ومن المقرر إقامة ماراثون آخر الأسبوع المقبل بالقاهرة يليه عدة فعاليات رياضية فى محافظات مختلفة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص. نال هذا السباق استحسان الجميع، وتم شكر إدارة النادي علي تنظيمه، متمنين المزيد من الأنشطة والمسابقات التي اعتادوا عليها من نادي بورتو الرياضي ببورسعيد.

وحول المسابقة أكد المهندس أمير عبد القادر الرئيس التنفيذي لشركة عامر للنوادي المالكة لأندية بورتو، أن اليوم كان ملىء بالأنشطة.

وأضاف قائلًا: “هذا ما اعتدناه حيث بدأ اليوم باليوجا وبعد ذلك حلقات الطبلة ثم الماراثون وبعد انتهاء هذه الأنشطة قمنا باصطحاب المشاركين والجمهور لحضور حفل متميز به أكثر من عرض، حيث استمتع به جميع الحضور ونحن في نادي بورتو الرياضي ببورسعيد اعتدنا على عمل حفلات وأنشطة ومسابقات رياضية نهتم بها ليس فقط بالمشاركين وإنما نستهدف الأسر بشكل عام وهو أمر محبب أصبح سمة من سمات النادي التي دائما ما نفخر به.”

وأضاف المهندس أمير عبد القادر أن نادي بورتو الرياضي في بورسعيد يوفر خدمة متميزة للأعضاء من خلال استراتيجية وضعتها الشركة في التعاقد مع أكبر الشركات في مجال الرياضة وتنظيم المناسبات والأحداث الرياضية، وهو ما يؤكد رؤيتنا الاستراتيجية والخاصة بربط الرياضة بالتطوير العقاري.

فعاليات نادى بورتوسعيد

وأضاف: تعاقدنا مع شركاء نجاح من الأكاديميات الخاصة المتميزة لصناعة البطل الرياضي منها أكاديمية اندرلخت والتي يديرها الكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم، وكابتن منتخب مصر، والكابتن هادي خشبة كابتن النادي الأهلي، وأيضا تعاقدنا مع شركة كوتشيوم للتنس لإدارة نشاط التنس ويديرها الكابتن محمد رمضان المدير الفني السابق للمنتخبات والحائز علي أعلي مستوي في التدريب من قبل الاتحاد الدولي للتنس.

وأيضا سبق أن تعاقدنا مع شركة سبارك لإدارة ألعاب الصالات ( اليد والطائرة والسلة )، حيث يرأسها الكابتن أدم الزغبي لاعب منتخب مصر لكرة اليد والمحترف السابق في الدوري الأمريكي، وأيضا مع شركة روابط الرياضية لإدارة ألعاب الدفاع عن النفس.

وأكد رئيس نوادى بورتو أن بورتو تمتلك أول ملاعب بادل تنس في محافظتي بورسعيد ودمياط تحت إدارة بادل بود ممثلة في الكباتن خالد ناجي، وسيف أبو سنه، لاعبي منتخب مصر المشارك في كأس العالم.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع شركة بي فيت، والتي يرأسها الكابتن علي مظهر، أسطورة الرياضة البدنية بمصر، بجانب العديد من الأكاديميات الأخرى، كما نقوم بتنظيم بطولات جمهورية، ومسابقات متنوعة في العديد من اللعبات مثل التنس، والترايثلون، والكرة الطائرة، وكرة القدم، والجودو، والتايكوندو، والاسكيتنج، والراكت، والألعاب الترفيهية، وغيرها من الرياضات بالتعاون مع الاتحادات المصرية المختلفة ضمن أهدافنا لنشر ودعم الرياضة المصرية.