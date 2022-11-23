نادي باريس سان جيرمان يفكر في مغادرة ملعبه القديم

يفكر نادي كرة القدم الفرنسي باريس سان جيرمان في مغادرة ملعبه القديم “بارك دي برينس”، وربما الانتقال إلى الملعب الوطني للبلاد، بحسب وكالة بلومبرج.

قال ناصر الخليفي، رئيس “باريس سان جيرمان”، في مقابلة أجريت معه بالدوحة: “يستحق باريس ملعباً أفضل”. يضم الفريق حالياً نجوماً كبار مثل ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، ونيمار. ويستوعب ملعب “بارك دي برينس” 48000 متفرج فقط.

” أضاف “الخليفي” أيضاً أنَّه يناقش إمكانية قيام مستثمر بشراء حصة أقلية في “باريس سان جيرمان”، وأنَّ وجود شريك استراتيجي يمكن أن يضيف قيمة للنادي. ويدرس المنافسان الأوروبيان “مانستر يونايتد” ، و”ليفربول” أيضاً الخيارات الاستراتيجية أو صفقات البيع المحتملة.

مفاوضات باريس سان جيرمان

يلعب “باريس سان جيرمان”، بطل الدوري الفرنسي، في ملعبه الحالي منذ عام 1974. وقال “الخليفي” إنَّ النادي يجري محادثات مع بلدية باريس، التي تمتلك الملعب، حول توسيع وتحسين المنشأة على مدى السنوات الأربع إلى الخمس الماضية، لكن في اعتقاده أنَّ المدينة لم تكن متعاونة.

ذكر “الخليفي” أنَّ “خياري الأول هو أنَّنا لا نترك الملعب.. لكنَّ بلدية باريس تدفعنا للانتقال”. وفقاً لتصريحاته؛ فإنَّ أمام الفريق ثلاثة خيارات أخرى إذا قرر عدم البقاء، لكَّنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

خيارات أخرى

قال أشخاص مطلعون على الأمر إنَّ الخيارات تشمل شراء الملعب الوطني “ستاد دو فرانس” – الذي يتسع لـ80 ألف شخص – من الحكومة، أو الانتقال إلى موقعين غير معروفين.

أضاف “الخليفي”: “أنفقنا 70 مليون يورو لتحديث (بارك دي برينس) لكنَّه ليس ملعبنا”. وقال إنَّ النادي عرض شراءه، لكنَّ البلدية أرادت الكثير من المال.

بحسب “الخليفي”؛ فإنَّ العديد من منافسي “باريس سان جيرمان” في”دوري أبطال أوروبا” الذي لم يفز به الفريق الفرنسي من قبل – أضافوا عدة مقاعد، أو قاموا بتحديث منشآتهم للمساعدة في تحقيق إيرادات إضافية. في وقت سابق من هذا العام أعلن النادي الفرنسي أنَّه باع بشكل كامل تذاكر 100 مباراة متتالية.

أشار أيضاً إلى الرغبة في تحسين حجم منشآت “باريس سان جيرمان” المدفوعة جزئياً بقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي تسعى للحد من إنفاق الأندية أكثر مما تكسب. في وقت سابق من هذا العام، تم تغريم “باريس سان جيرمان” 10 ملايين يورو لخرقه قواعد “اللعب المالي النظيف”.

من المقرر أن ينهي “باريس سان جيرمان” الموسم بعائدات تبلغ 700 مليون يورو (721 مليون دولار)، وهو رقم قياسي للنادي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. سيكون هذا المبلغ بنفس المستوى الذي تحققه بعض الأندية الكبرى الأخرى في أوروبا.

يذكر أن “مانشستر سيتي” سجل عائدات قياسية بلغت 613 مليون جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا الشهر.